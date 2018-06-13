水泥封屍案 新北檢今依殺人罪嫌起訴狠嫂嫂

2018年06月13日 13:03 中時 陳俊雄

女子張芳馨全家借住小姑葉秀鳳位於新北新莊的住處長達15年，但這對姑嫂不僅長年因房產問題失和，張女甚至懷疑丈夫與小姑亂倫，早已計畫殺害葉女洩恨。今年3月間她拿啞鈴擊昏葉女再拖進浴室溺斃，接著到五金行買30包水泥封屍，新北地檢署13日依殺人罪嫌起訴這名手段兇殘的嫂嫂。

檢警調查，38歲的張芳馨與丈夫及一對兒女，15年前借住在37歲小姑葉秀鳳新莊民安路一處20多坪公寓，但姑嫂2人常因嫌隙爭吵，加上房產問題更是水火不容。

今年3月13日張女送小孩上學返家後，遇剛洗完澡的葉女，張先質問葉是否又向娘家告狀，雙方爆發激烈口角，張女先是試圖以膠帶勒斃葉女，卻因葉女的頭髮溼滑無法如願，但她竟轉而拿起啞鈴狂敲葉女頭部10多下，打到小姑的頭部凹陷、血跡斑斑，昏迷前哀求：「別再打了！」

狠心嫂嫂張芳馨見小姑性命垂危，一不做二不休乾脆將她拖進浴室溺斃，再拉回葉女房間後先以棉被裹屍，再騎機車到五金行購買30包速乾型水泥將屍體砌封在房中。

葉女多日未上班引起公司同事注意並向家屬詢問，家屬還表示她「到台東參加路跑」，直到16日同事發現她並未參賽，葉女哥哥發現情況有異，進入妹妹房間看到房裡地上平白多出了一個長條型水泥堆，趕緊報警。

警方據報前往現場，發現3坪大的房間裡，居然砌出一條長約150公分、寬約80公分、高約50公分的水泥柱，經過警方詢問，張芳馨才坦承殺人埋屍。

警方花了2小時破壞水泥堆後挖出葉女屍體，張芳馨供稱，除了房產問題外，她也曾從孩子口中聽到丈夫喝醉時「曾與姑姑睡過3次」 等話語，懷疑先生與小姑不倫，早就想要除掉眼中釘。新北地檢署13日依殺人罪嫌起訴張芳馨。

(中時 )