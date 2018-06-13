水泥封屍案 新北檢今依殺人罪嫌起訴狠嫂嫂

新北市新莊區今年3月傳出駭人聽聞的水泥封屍案，張姓嫂嫂以啞鈴擊昏葉姓小姑再拖進浴室溺斃，接著到五金行買30包水泥封屍，新北地檢署今起訴。(中時資料照)

友善列印
中時

女子張芳馨全家借住小姑葉秀鳳位於新北新莊的住處長達15年，但這對姑嫂不僅長年因房產問題失和，張女甚至懷疑丈夫與小姑亂倫，早已計畫殺害葉女洩恨。今年3月間她拿啞鈴擊昏葉女再拖進浴室溺斃，接著到五金行買30包水泥封屍，新北地檢署13日依殺人罪嫌起訴這名手段兇殘的嫂嫂。

檢警調查，38歲的張芳馨與丈夫及一對兒女，15年前借住在37歲小姑葉秀鳳新莊民安路一處20多坪公寓，但姑嫂2人常因嫌隙爭吵，加上房產問題更是水火不容。

今年3月13日張女送小孩上學返家後，遇剛洗完澡的葉女，張先質問葉是否又向娘家告狀，雙方爆發激烈口角，張女先是試圖以膠帶勒斃葉女，卻因葉女的頭髮溼滑無法如願，但她竟轉而拿起啞鈴狂敲葉女頭部10多下，打到小姑的頭部凹陷、血跡斑斑，昏迷前哀求：「別再打了！」

狠心嫂嫂張芳馨見小姑性命垂危，一不做二不休乾脆將她拖進浴室溺斃，再拉回葉女房間後先以棉被裹屍，再騎機車到五金行購買30包速乾型水泥將屍體砌封在房中。

葉女多日未上班引起公司同事注意並向家屬詢問，家屬還表示她「到台東參加路跑」，直到16日同事發現她並未參賽，葉女哥哥發現情況有異，進入妹妹房間看到房裡地上平白多出了一個長條型水泥堆，趕緊報警。

警方據報前往現場，發現3坪大的房間裡，居然砌出一條長約150公分、寬約80公分、高約50公分的水泥柱，經過警方詢問，張芳馨才坦承殺人埋屍。

警方花了2小時破壞水泥堆後挖出葉女屍體，張芳馨供稱，除了房產問題外，她也曾從孩子口中聽到丈夫喝醉時「曾與姑姑睡過3次」 等話語，懷疑先生與小姑不倫，早就想要除掉眼中釘。新北地檢署13日依殺人罪嫌起訴張芳馨。

(中時 )

「神經病」黑T漏餡 車手遭警一眼… 陽明附醫前院長唐高駿涉貪 高院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。