募集包粽餡料！助台東失智長者重拾剩下的記憶

2018年06月13日 12:59 中時 楊漢聲

台東縣失智協會每年都會邀失智長者親手包出4000顆粽子，轉送轄內獨居老人。這些失智老憑藉著僅存記憶包出的4000顆粽子，不單單只是粽子，而是4000份記憶，但目前卻仍缺乏包粽餡料沙拉油、糯米等物資，希望善心人能慨伸援手，協助弱勢長者重拾剩下的記憶圓夢。

失智症被稱為「漫長的道別（the long Goodbye）」，是無法治癒、一路無情惡化下去的疾病。病人被疾病折磨得不成人形、不可理喻，家屬更是痛苦迷惘；失智症讓患者迷失、家屬身心俱疲，已成舉世高齡化社會的難題。

台東失智協會行政組洪姓組長表示，協會每年端午前都會協同失智長輩一起動手包出4000顆粽子，再將之發送給無法吃到粽子的獨居老人，體現老人疼惜老人的心。他說，部分失智長輩已忘了怎麼綁粽子了，協會員工會一步步教導，喚起他們曾經的記憶。

洪組長說，要包出4000顆粽子所使用的餡料相當多，亟需社區資源挹注，目前僅募集到醬油，尚欠缺沙拉油、糯米等，希望善心人士能幫助長者們，一起成就美事。有意願的善心人士可聯繫社團法人臺東縣失智者關懷協會，電話089380900。

台灣已邁入高齡化社會，失智症患者逐年增加，台東縣失智協會以關懷照護精神，為失智長輩及其家屬提供許多服務及團康活動，陪伴失智症及其家屬們，希望藉此減輕失智症家庭的負擔，也呼籲社會大眾共襄盛舉，一起為失智長輩盡份心力。

(中時 )