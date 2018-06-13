陽明附醫前院長唐高駿涉貪 高院逆轉改判無罪

陽明大學附設醫院前院長唐高駿。（本報資料照片）

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陽明大學附設醫院前院長唐高駿被控在8年前，利用醫院採購醫療器材的機會，收受業者贈送藏在紅酒盒內的現金11萬多元，一審將唐男依貪汙罪判刑7年6月，但高院認為，業者證述交付賄款的情節有諸多瑕疵，逆轉改判唐男無罪。全案可上訴。

唐高駿另被起訴辦理數位影像處理系統採購案，向得標業者借款200萬元，以便用於自己在天福茗茶的投資案，高院維持一審認定判他無罪，並主張此部分有無違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範，須由公務員懲戒機關依法處理，非法院可審理。

檢方起訴，陽明附醫2009年招標「輸液型麻醉機」，唐高駿經由友人介紹結識郭姓廠商，要郭直接找麻醉科提出請購需求，事後標案果然由郭得標，郭認為唐居中幫忙，提撥15%得標金額，將11萬5000元放在紅酒禮盒，前往唐的陽明大學辦公室當場交付。

唐高駿全盤否認指控，但因業者認罪，坦承是為了感謝唐的幫忙而行賄，士林地院比對業者內帳、現金支出傳票，認定唐男犯行明確，依貪汙罪將他判刑7年6月、褫奪公權4年，唐不服提上訴，檢方對於另2年採購案無罪部分也提上訴。

高院審理後認為，「輸液型麻醉機」的採購預算是醫院2007年就編定，與郭、唐在2009年餐廳餐敘沒有必然關係，且唐在本件採購案標出前，也只跟郭見過一次面，2人是否有可能形成「對價關係」有疑義。

高院表示，郭在送紅酒禮盒時並未向唐說明禮盒內有金錢，也能排除郭騙取「賄款」後侵占未交付唐男的可能性，由於郭的證述有諸多瑕疵，且欠缺足夠的補強證據，因此改判唐無罪。全案可上訴。

(中時 )

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