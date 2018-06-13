羽球》周刊爆斂財 金牌教練澄清絕未經手經費

2018年06月13日 13:11 中時電子報 陳筱琳 /台北報導 /台北報導

大同高中羽球隊總教練蕭博仁被周刊踢爆利用球隊的好成績，把學生當成斂財工具，對此他今天表示，為避免學生、選手及球隊再受傷害，針對周刊詢問事項提出說明，澄清相關帳目單據全部交給政風單位帶回，絕對未經手後援會經費，對於不實指控將保留法律追訴權。

大同高中在今年全中運成績亮眼，拿下41面獎牌，連續3年贏得總錦標冠軍，其中羽球隊包辦8金2銀3銅，相當風光。

運動競賽風光成績的背後，是無數的苦練與堅持，蕭博仁是大同高中羽球隊創隊教練，執教19年來培育出近百位國手，如今面對指控，他一一說明。

針對雲林比賽時借住倉庫一事，蕭博仁回應，由於賽前球隊宿舍發生選手感冒交互傳染，到雲林比賽時放棄借助陳姓家長自宅，改由當地球友協助訂房，時值旅遊旺季，業者要求全額預繳住宿費用，不過遇到比賽順延，所有比賽結束時間已晚，外地調度車輛接送不易，考量隔天仍有選手出賽, 經過球隊師生與家長討論，決定放棄入住預定的旅館，就近借住陳姓家長自宅，但旅館業者不退費，球隊即要求旅館開立發票，並繳回學校依規定核銷。

面對不實指控，蕭博仁(右二)表示保留法律追訴權。(陳筱琳/攝)

至於四處收集發票向校方報假帳一事，蕭博仁指出，自己絕對沒有經手或轉交其他單位給選手的扣繳憑單，選手收到的扣繳憑單，是贊助公司提供選手出國比賽費用的單據，由贊助公司直接支付給選手。

而學校住宿環境及住宿費用下落，蕭博仁說自從學校安排選手住校以來，每天都安排留宿管理人員維護選手安全，當時校方是因時制宜提供住宿，但不編列宿舍維修與器材添購費，經過選手家長開會討論，才決定每月酌收1000元支付留宿人員管理費、空調設備與清潔費等開支, 這部分也有列帳並呈交學校政風室。

蕭博仁還說，105學年下學期，球隊有一位雙打選手離校，考量原雙打搭檔缺少搭檔，有補齊缺額的需求，才依照招生程序公開招考，也按檢測標準錄取一名選手，全程公開招考，並沒有量身訂做、收取該名生家長贊助款。

面對所有指控，蕭博仁表示將保留法追訴權。

(中時電子報)