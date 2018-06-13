遭北檢起訴 新黨青年軍反嗆是羅織罪名

2018年06月13日 13:09 中時 季節

新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正13日被被北檢起訴，理由是收受大陸國台辦資金，在台發展組織，違反國安法。3人隨即召開記者會，否認有收大陸資金，並質疑北檢和法院說法前後互相矛盾，顯示根本是在羅織罪名，才會沒有邏輯，他們呼籲法院公開審判，讓大眾檢視北檢提出的說詞，能否經得起考驗。

王炳忠表示周泓旭在這次起訴清單消失了，但周泓旭早先被法院判刑，如今北檢又說王炳忠來吸收周泓旭，但如果周本就是共諜，為何王炳忠還要吸收周？難道周被中共拋棄了？

王炳忠還質疑如今的政府不得民心，就像日本在戰敗前大搞神風特攻隊一樣，拼命清算鬥爭在野黨並且拔管。林明正也痛批，連高中校長幫學生寫推薦函都會被關切，就知道政府用一切手段打壓異議人士，但不管怎樣打壓，都無法挽救施政無能，這個政府只有等著完蛋。

侯漢廷則表示新聞報導內容多與事實不合。但被起訴不會改變他們要為台灣人民服務、為和平統一努力的信念。正因面臨如此狀況，才證明他們一路走來始終如一的道路是正確的也是歷史的選擇。

王炳忠還指出，1987年民進黨主張只要解嚴，不要國安法，當時民進黨主張白色恐怖常靠押人舉證、拼圖，製造共諜、叛亂犯。因此他呼籲民進黨莫忘初衷。

王炳忠還表示金正恩和川普可會面，北韓與美國多少恩怨可以化解，所以他呼籲蔡政府不要在兩岸搞對抗，且用台灣內部人員鬥爭。

現場提問北檢說法是否屬實，王炳忠回稱他們沒有拿任何大陸黨政機關給的資金，檢調已多次還原他們的手機和電腦，如果宣稱有，請舉出能一刀斃命的證據，不要發揮想像力說故事。

(中時 )