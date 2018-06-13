周志懷：未來30年 兩岸關係大變動契機隨時可能出現

2018年06月13日 13:20 中時 楊家鑫

大陸全國台灣研究會2018年學術年會於12日傍晚閉幕，香港中評社報導稱，全國台研常務理事周志懷總結時表示，中共十九大後，兩岸關係進入新時代，從兩岸長期僵持到「陸強台弱」，台灣優勢不斷流失，主導權已掌握在大陸方面。他說，未來30年，實現祖國完全統一當然應該列入大陸想要辦成的大事之中，「歷史大變動中的契機隨時都有可能出現，機遇稍縱即逝，我們應當未雨綢繆。」

香港中評社報導指出，全國台灣研究會學術年會每一年召開一次，今年在河南許昌舉辦，邀請了近50位大陸專家學者、台研會部分理事與團體會員，以「兩岸關係發展規律」為主題進行了深入探討。

報導稱，周志懷昨日進行總結發言時指出，兩岸關係進入新時代的主要標誌之一，即已經到了開始用發展成果穩步解決台灣問題的轉折點。

周志懷表示，從主導權的角度來講，當前兩岸關係呈現出以下幾點變化：其一，從兩岸隔海喊話到全面直接三通；其二，從不接觸、不妥協、不談判到實現兩岸領導人政治對話；其三，從兩岸長期僵持到陸強台弱，台灣的優勢不斷流失；其四，從主張「台獨」的民進黨再次上台執政到「台獨」完全不可能實現。透過以上幾點變化，周志懷認為，兩岸關係的主導權掌握在大陸方面。

報導稱，周志懷希望大陸涉台學者研究捕捉歷史大變動中的可能契機。他說，「未來30年，實現祖國完全統一當然應該列入我們想要辦成的大事之中」，「兩岸關係未來30年的發展，會否因為有重大事件的發生而導致歷史進程的改變？歷史大變動中的契機隨時都有可能出現，機遇稍縱即逝，我們應當未雨綢繆。」

(中時 )