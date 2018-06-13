揪甘心！助偏鄉孩童 全聯大買1500箱鳳梨

全聯採購1500箱慈惠善導書院自家栽種鳳梨。圖／全聯提供

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全聯採購1500箱慈惠善導書院自家栽種鳳梨。圖／全聯提供

為援助偏鄉孩童，本土超市龍頭全聯福利中心宣布，採購1,500箱屏東慈惠善導書院自家栽種的滯銷鳳梨，並以每箱20台斤、950元高於市價的價格購買，總計斥資逾140萬元，將全數贈送給全聯員工分享。

全聯表示，屏東善導書院是由一群單親媽媽所主持，藉由輔導在地偏鄉兒童及結合在地農民栽種無毒作物，再將販售收成作物的所得用，提供在地弱勢兒童的課輔、三餐還有技職教育，幫助單親、隔代教養的孩子。

全聯指出，善導書院教導孩子「要怎麼收穫先怎麼栽」，一向不接受外界捐款，所有援助孩童的費用與院內經費，皆堅持透過銷售自行栽種的作物獲得，今年不巧因天候因素，導致鳳梨盛產、價跌滯銷。

此次全聯一次採購剩餘產量，善導書院院長陳文靜表示，很感謝全聯的採購解決了鳳梨的銷售問題，也讓善導書院能被全國看見。一顆（箱）鳳梨不只支持協助到孩子們的課輔基金、也幫助家長就業、需要關懷的家庭，以及獨居需要幫助的老人餐費等。

全聯表示，身為本土企業，全聯一直以回饋台灣這塊土地為己任，此次認購善導書院所有待售的鳳梨，不僅是援助偏鄉孩子，也認同善導書院無毒栽種蔬果的理念，因此，除了以高於市價的價格採購，也將採購的友善無毒鳳梨，贈與全體員工一起享用，希望拋磚引玉，邀請更多人一起投入社會公益。

(工商 )

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