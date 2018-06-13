果農懷念馬執政時期 馬英九嘆：沒想到後遺症這麼大

2018年06月13日 13:26 中時 林雅惠

林益說，農產滯銷問題唯有爭取外銷才有辦法解決(林雅惠攝)。

馬英九請在場人士品嘗鳳梨，化身為大樹區鳳梨最佳代言人。(林雅惠攝)

馬英九現場吃鳳梨並讚不絕口，化身為大樹區鳳梨最佳代言人。(林雅惠攝)

香蕉、鳳梨因盛產價格慘跌，高雄市大樹區82歲老農「鳳梨伯」林益日前灑淚說，看見農民如今景象，讓他懷念起馬英九執政時期，前總統馬英九獲悉後13日特定到大樹區三和路探視果農林益，並大力行銷鳳梨，感嘆說，沒想到國民黨失去政權後，會有這麼大後遺症。

林益表示，他在大樹區向台糖承租4、50甲土地種鳳梨，往年產地銷售價格，每台斤至少還有2、30元，最差也有12元，但今年反常，每台斤落到5元、8元，而且農產品質佳還滯銷，這些問題唯有爭取外銷才有辦法解決。

林益日前表示很懷念前總統馬英九執政時，全力幫農友爭取大陸市場，馬英九獲悉後特定來探望他，林益說這周他期待著馬前總統蒞臨，晚上高興到失眠。

馬英九13日上午由前高雄縣長楊秋興、高雄市議員許慧玉及前議員吳利成陪同下，前往探視果農林益，林益見到「馬總統」，表示驚喜萬分。

馬英九說，過去國民黨執政時，農民遇到水果盛產時，政府還能替農民跟大陸協商，如今沒這種可能，他十分難過，沒想到，國民黨2年前失去政權有這麼大後遺症，農民受傷那麼大。

馬英九說:「我們真的感到非常內疚」，他強調已連繫友人協助農民促銷鳳梨等農產，同時也希望大陸能夠開放採購，大陸有中華供銷總社，過去屏東香蕉都透過他們設法消費掉過剩的農產，大陸人多市場大，如果能由此管道銷售，效果更加顯著，不過我們自己也要加強促銷。

馬英九現場吃鳳梨並讚不絕口，同時也端起盤裝的鳳梨請在場記者及地方人士品嘗，化身為大樹區鳳梨最佳代言人。

(中時 )