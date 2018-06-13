美媒：中國對2018世界盃的影響力 其他國家未必能達到

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2018年世界盃明日即將開幕，美國《富比士》雙周刊日前報導指出，儘管中國隊自2002年以後從未打進世界盃，但預計約有10萬中國遊客到俄羅斯觀戰，同時中國品牌也參與了盛會，填補世界盃贊助商空白。這展現中國大陸經濟崛起的實力，中國人越來越有能力也願意為休閒付出大價錢，也再次體現了中國對從足球到牛奶價格等一切事物廣泛的影響力。

大陸參考消息網引述美國《富比士》雙週刊日前題為「2018世界盃，中國做了什麼其他國家做不到的」的報導指出，儘管中國隊自2002年以後從未打進世界盃，但預計約有10萬中國遊客到俄羅斯觀戰，遠超熱愛足球的英國人。除此之外，中國品牌也參與了盛會，填補世界盃贊助商空白。

報導稱，這10萬名遊客顯示中國處於變化的時代。他們反映了中國人越來越有能力也願意為休閒付出大價錢。回顧2002年，當時消費者遠沒有現在富裕，僅有不到5萬人到韓國和日本觀看有中國隊參戰的世界盃。

報導指出，大量中國遊客可能進一步受到俄羅斯這個北方鄰國旅遊免簽的誘惑。除此之外，中國與俄羅斯繁榮發展的關係也影響了遊客的選擇，地緣政治環境通常會影響中國人的旅遊趨勢。俄羅斯似乎是北京現在的「麻吉」（大陸稱心頭好），北京正在尋求西方之外的另一種選擇，與俄羅斯友誼的時機恰到好處。

報導認為，總之，今年世界盃是俄羅斯利用中國所提供機會的最好時機。中國為國際足聯和世界盃收入提供了急需的強心劑，填補了英格蘭等傳統球迷和大品牌贊助商留下的空白。這再次體現了中國對從足球到牛奶價格等一切事物廣泛的影響力。

(中時 )

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