台灣必倒！黃創夏稱他國拚國家戰略 我們搞水煮香蕉皮

行政院長賴清德為幫忙促銷香蕉，在臉書po文，提供香蕉新食用方法。(中時資料照)

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中時電子報

中國國民黨副主席郝龍斌昨出席「2018兩岸自由貿易論壇」指出，台灣從亞洲四小龍、錢淹腳目，到現在經濟發展陷入困境。對於台灣曾是亞洲四小龍之首，現在卻慘兮兮，資深媒體人黃創夏說，若北韓門戶大開，豐富物產和廉價勞工，會不會也超越台灣？黃感嘆說人家在拚國家戰略，台灣卻在搞水煮香蕉皮，「政客不倒，台灣必倒！」

台灣曾有「亞洲四小龍」一員美稱，現今已嚴重落隊，經濟長期弱勢讓人民生活苦不堪言。日前曾有美國媒體指出，台灣經濟長期弱勢，主因是「企業未能發展出全球性品牌」，其將加速與其他3個經濟體的差距。

黃創夏在臉書發文指出，曾經台灣叫做「亞洲四小龍之首」，後來新加坡遙遙領先，南韓也不耐煩，叫台灣去和菲律賓比就好。然而，黃說菲律賓竟也突飛猛進，公共建設和就業機會暴增，菲傭變得越來越少。他說接下來若北韓門戶大開，豐富物產和廉價勞工，會不會也超越台灣？「人家在拚國家戰略，我們在搞水煮香蕉皮，政客不倒，台灣必倒！」

對此，網友則表示「從18年前換人做看看後，台灣就註定今日的鬼島」、「勇敢的台灣人繼續支持藍綠惡鬥吧...最後剩下的是什麼」、「本來水煮青蛙也就算了，還來一個白目的水煮香蕉皮」、「國家認同分歧，全世界再也找不到第二個」、「北韓一旦決定全力拚經濟，全亞洲都會害怕」。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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