端午連假不想塞車 高公局建議這麼做

國道5號。（資料照片/高公局網站）

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中時

周末將進入端午節連假，交通部高公局預估將有大量返鄉與旅遊車潮出現，國道交通量最高可達平日2倍，屆時塞車在所難免，再次提醒用路人儘量避開國道重點壅塞路段及時段；若用路人無法避免在尖峰時段上路，可透過「高速公路1968」App查詢行車時間，選擇是否改駛替代道路。

高公局分析，16日上午以南下車潮為主，國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至龍潭、茄冬至西濱、烏日至霧峰、國5南港系統至坪林易壅塞。17日下午至18日晚間則以北上車潮為主，包括國1西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、國5頭城至坪林都會塞車。

高公局建議，短途旅客在尖峰時段儘量避免使用國道，多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹南向、國3土城至三峽雙向、國3三峽至大溪雙向、國1大雅至員林雙向、國3草屯至快官雙向、國3斗六至霧峰北向及國3田寮至旗山地區等7條。

長途旅次碰到國道主線壅塞時，也建議改駛替代道路，例如國5頭城至坪林北向、國3龍井至國1埔鹽系統南向、國6舊正至台中地區及國1國3新竹至彰化地區雙向等4條替代道路。

高公局指出，台61快速公路白沙屯至南通灣段已在6月2日通車，故目前台61快速公路可完整銜接新竹至彰化路段，呼籲北部用路人欲往返中南部可多加利用高公局規劃之國1、國3新竹至彰化（南投）台61等替代道路。

(中時 )

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