空少謊報總統專機有炸彈遭開除 高院改判解僱合法

2018年06月13日 13:54 中時 林偉信

華航空少黃姓男子前年謊報總統專機有炸彈，華航先將他改調地勤，4個月才解雇，黃男不服打官司要求復職，新北地院判他可復職，但高院認為黃男讓華航長年形塑維護飛安及空服員專業形象遭破壞殆盡，符合解僱的最後手段原則，逆轉改判黃男敗訴。全案可上訴。

黃男主張，他在2016年6月24日參與桃園市空服員職業工會發起的罷工活動，當日因蔡英文總統出訪友邦，他為喚起社會大眾注意，謊報總統專機上有炸彈，隔天被警方查辦，前年7月華航將他改調地勤，被判刑3月後，11月間他遭華航解雇。

黃男說，他在前年8月遭起訴，但華航卻在前年11月7日才通知解僱，違反勞基法從知悉起30天內解僱的規定，他打官司要求確認僱傭關係存在，且華航應給付他非法解僱到復職日間的薪水。

總統專機傳出遭恐嚇放置炸彈，黃姓男子（紅圈處）涉嫌在新北市新莊區一家超商旁，使用公用電話卡向警方報案，指稱總統專機有炸彈後即掛電話。警方循線逮捕，進一步偵辦動機。（警方提供）中央社記者黃旭昇傳真 105年6月29日

桃園地院認為，黃男謊報詐彈行為並遭起訴，媒體都有報導，華航卻違反勞基法30天內解僱的規定，直到案發後數個月才終止與黃男的勞動契約，判華航敗訴、黃男可復職，華航不服提上訴。

高院審理後認為，華航在前年7月1日調查時，黃男否認涉案，因全案當時還在偵審期間，華航並非刑事告訴人，無從確認黃是否有謊稱機炸彈情事，等到同年10月間判決書在司法院官網公告後，華航在知悉的1個月內將黃男解僱，並未違反勞基法規定。

高院表示，黃男謊報總統專機有炸彈，違背勞動關係中最基本的忠誠義務，已達情節重大的程度，且黃男任職空服員期間素行不佳，經常遲到及多次未請假未報到，華航終止勞動契約已達最後手段性原則，逆轉改判黃男敗訴、不可復職。全案可上訴。

(中時 )