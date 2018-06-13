大林夫妻互砍1死1重傷 大女兒不信父母會互砍

2018年06月13日 13:58 中時 呂妍庭

嘉義縣大林鎮民宅傳出命案，地上有多處血跡。（呂妍庭攝）

謝姓夫妻的大女兒不相信父母會互砍。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林鎮12日傳出夫妻疑似持刀互砍案，曹姓妻子傷重不治，謝姓丈夫目前住院治療中，尚未恢復意識，13日上午嘉義地檢署檢察官相驗，曹妻共身中12處，頸部有3處刀傷，額頭遭鈍器或刀砍的傷口有9處，疑似被菜刀柄敲打或持刀用力砍，導致額頭骨折，另腹部有表淺性刀傷，但致命傷在頸部和頭部，因謝男尚無法製作筆錄，警方難以判斷案發經過，不過死者女兒認為父母感情極好，不相信他們會互砍。

昨曹妻陳屍在房間床鋪，謝男躺在客廳地板，據死者念國一的小女兒向警方表示，她放學回家，先發現父親躺在地上，嚇得跑到房間找媽媽，掀開棉被才發現媽媽額頭和頸部都是血，嚇得打給在台中念大學的大姐，再由大姐打電話報警，事後小女兒透露，最近爸爸媽媽都曾有輕生念頭，但事發前並無任何跡象。

死者大女兒說，父母的感情不錯，像一般夫妻一樣偶而會吵架，父親之前開刀後，一直覺得身體不舒服，加上媽媽很愛爸爸，爸爸罵媽媽時都不會還嘴，對爸爸很照顧，「不相信他們會互砍」。指家裡是低收入戶，每月領有政府補助，自己在台中念書，靠打工賺錢還能勉強過日子，現在媽媽不在了，爸爸還在醫院，即就算救回來，可能需要長時間照料，現最擔心兩個妹妹沒人照顧。

嘉縣社會局昨第一時間派社工前往關心，並陪同次女和三女製作筆錄，表示社會局自2011年開始提供謝家低收入戶長期生活扶助，一家5口全家每月固定領有低收入戶補助款共1萬9797元。今社工再次偕同公所、里幹事進行家庭關懷慰問，協助連結低收入戶喪葬補助1萬元及醫療補助，會檢視家庭需求，進行救助評估至於3名子女後續就學及居住安排等，社會局會持續瞭解親友照顧狀況，並安排次女、三女接受悲傷輔導及目睹創傷評估。

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