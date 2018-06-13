大林夫妻互砍1死1重傷 大女兒不信父母會互砍

嘉義縣大林鎮民宅傳出命案，妻子身中12刀傷重不治。（呂妍庭攝）

友善列印
中時
嘉義縣大林鎮民宅傳出命案，地上有多處血跡。（呂妍庭攝）
謝姓夫妻的大女兒不相信父母會互砍。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林鎮12日傳出夫妻疑似持刀互砍案，曹姓妻子傷重不治，謝姓丈夫目前住院治療中，尚未恢復意識，13日上午嘉義地檢署檢察官相驗，曹妻共身中12處，頸部有3處刀傷，額頭遭鈍器或刀砍的傷口有9處，疑似被菜刀柄敲打或持刀用力砍，導致額頭骨折，另腹部有表淺性刀傷，但致命傷在頸部和頭部，因謝男尚無法製作筆錄，警方難以判斷案發經過，不過死者女兒認為父母感情極好，不相信他們會互砍。

昨曹妻陳屍在房間床鋪，謝男躺在客廳地板，據死者念國一的小女兒向警方表示，她放學回家，先發現父親躺在地上，嚇得跑到房間找媽媽，掀開棉被才發現媽媽額頭和頸部都是血，嚇得打給在台中念大學的大姐，再由大姐打電話報警，事後小女兒透露，最近爸爸媽媽都曾有輕生念頭，但事發前並無任何跡象。

死者大女兒說，父母的感情不錯，像一般夫妻一樣偶而會吵架，父親之前開刀後，一直覺得身體不舒服，加上媽媽很愛爸爸，爸爸罵媽媽時都不會還嘴，對爸爸很照顧，「不相信他們會互砍」。指家裡是低收入戶，每月領有政府補助，自己在台中念書，靠打工賺錢還能勉強過日子，現在媽媽不在了，爸爸還在醫院，即就算救回來，可能需要長時間照料，現最擔心兩個妹妹沒人照顧。

嘉縣社會局昨第一時間派社工前往關心，並陪同次女和三女製作筆錄，表示社會局自2011年開始提供謝家低收入戶長期生活扶助，一家5口全家每月固定領有低收入戶補助款共1萬9797元。今社工再次偕同公所、里幹事進行家庭關懷慰問，協助連結低收入戶喪葬補助1萬元及醫療補助，會檢視家庭需求，進行救助評估至於3名子女後續就學及居住安排等，社會局會持續瞭解親友照顧狀況，並安排次女、三女接受悲傷輔導及目睹創傷評估。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )

空少謊報總統專機有炸彈遭開除 … 販毒全家撩落去 毒蟲母親女友一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。