破紀錄！台中市議會法規委員會審查提案達8小時

2018年06月13日 13:51 中時 陳世宗

台中市政府提案的相關局處與會8小時，創下委員會開會時間的新紀錄！（陳世宗翻攝）

歷經8小時的馬拉松審查府會達成共識，未過部分保留至下次會期繼續審查。（陳世宗翻攝）

台中市議會法規委員會開會歷經近8個小時，直到晚上10點才圓滿散會；召集人黃馨慧（左）感謝委員們審議辛苦，創下委員會開會時間的新紀錄！（陳世宗翻攝）

台中市議會12日審查市府提案，包括保育石虎草案等議案，經過近8小時開會討論，直到晚上10點才散會。召集人黃馨慧13日說，市議會為地方立法機關審查訂定各項規則和自治條例，攸關市民權利與義務；每一個字都應該「嚴格把關」認真檢視充分討論，才不負市民所託。

台中市議會法規委員會12日討論市府提案，自下午2時30分開始，法規委員會黃馨慧、李中、江肇國、蔡雅玲、沈佑蓮、朱元宏、賴義鍠、賴朝國、謝明源、王立任、張立傑等11位委員出席；討論內容包括自治條例7案、自治規則38案與議員提案6案。

黃馨慧指出，針對農業局提案用「無毒農藥」保育石虎一案！會中李中說，保育石虎草案第三條有關市府機關業務權責劃分，共有10個局處分配任務，卻通通沒有實際內容，要求各局處補件具體說明執行計畫。另建議市府舉辦草案聽證會，聽聽多方意見。

黃馨慧說，整份自治條例內容完全沒有提到如何生產無毒農藥用在「友善環境」？對於石虎出沒地點，對於評估畫設保育區範圍，降低開闢道路及都市發展項目，以減少石虎被撞意外等具體措施；另包括成立基金會及獎勵，是否合理？全都有待再商榷！

會中針對與會委員的質疑？農業局長王俊雄表示，當初擬定法規時可能不夠周全，同意拿回修改。召集人黃馨慧裁決，保留至下次會期繼續審查。其他法案，經充分討論後，以照案通過或修正通過，至於，寬頻管道使用費案，雖予以同意備查，但附帶決議不得將成本轉嫁給消費者。

黃馨慧表示，就殯葬管理草案，民政局長游湧志說草案欠周詳，同意拿回修改後再送議會。法規開會歷經近8個小時，直到晚上10點才圓滿散會；召集人黃馨慧感謝委員們審議的辛苦，亦創下市議會委員會開會時間的新紀錄！

(中時 )