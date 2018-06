找回探索世界的初心！長榮航空今發表新形象廣告

2018年06月13日 13:55 中時電子報 戴安瑋

造景藝術師Lily Kwong,運用綻放的紅、藍色花朵,在台灣夜市中布置出一條花卉步道。(長榮航空提供)

長榮航空今在北美地區發表最新形象廣告「Creativity is in the air」,由導演Floyd Russ執導,邀請三位新銳藝術家細細刻劃台灣人文風情及城市特色,讓旅客靜下心思索,找回探索世界的初心;在空中靜靜沉澱心靈,抓住創意翩起的瞬間。

長榮航空深耕北美市場逾25年,為積極拓展北美商務市場,特與當地知名廣告公司Mullen Lowe合作拍攝,由入圍艾美獎及榮獲坎城國際創意節多項獎項的導演Floyd Russ執導,邀請北美三位新銳藝術家:插畫家Llew Mejia、造景設計師Lily Kwong及新興媒體藝術家Zach Lieberman,在搭乘長榮航空航程中抓住創意,在餐巾紙上構思草圖,並在台北街頭揮灑靈感。

長榮航空表示,Floyd Russ透過獨特的鏡頭語言,讓社會大眾透過影片,看見三個新銳藝術家細細刻劃台灣人文風情及城市特色。其中,插畫家Llew Mejia將台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素,繪製於巨大帆布上並於台北市高樓樓頂完整展示。

新興媒體藝術家Zach Lieberman,透過擴增實境技術,以新撰寫的APP與台北街頭滑板玩家互動。(長榮航空提供)

從小喜愛植物的造景藝術師Lily Kwong,運用綻放的紅、藍色花朵,在台灣夜市中布置出一條花卉步道,讓往來的人們自在享受綠意盎然的喜悅;新興媒體藝術家Zach Lieberman,透過擴增實境技術,以新撰寫的APP與台北街頭滑板玩家互動,將連續滑板技巧化為一張張軌跡照片,以創意連結了時間及空間,也打破了語言及文化的隔閡。

長榮航空北美全新形象廣告影片,即起於北美地區播放,有興趣的民眾可前往專屬活動網站(www.creativityisintheair.com<http://www.creativityisintheair.com>),一窺三位藝術家來台拍攝的精彩畫面跟獨家訪談。

