找回探索世界的初心！長榮航空今發表新形象廣告

插畫家Llew Mejia將台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素，繪製於巨大帆布上並於台北市高樓樓頂完整展示。（長榮航空提供）

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中時電子報
造景藝術師Lily Kwong，運用綻放的紅、藍色花朵，在台灣夜市中布置出一條花卉步道。（長榮航空提供）

長榮航空今在北美地區發表最新形象廣告「Creativity is in the air」，由導演Floyd Russ執導，邀請三位新銳藝術家細細刻劃台灣人文風情及城市特色，讓旅客靜下心思索，找回探索世界的初心；在空中靜靜沉澱心靈，抓住創意翩起的瞬間。

長榮航空深耕北美市場逾25年，為積極拓展北美商務市場，特與當地知名廣告公司Mullen Lowe合作拍攝，由入圍艾美獎及榮獲坎城國際創意節多項獎項的導演Floyd Russ執導，邀請北美三位新銳藝術家：插畫家Llew Mejia、造景設計師Lily Kwong及新興媒體藝術家Zach Lieberman，在搭乘長榮航空航程中抓住創意，在餐巾紙上構思草圖，並在台北街頭揮灑靈感。

長榮航空表示，Floyd Russ透過獨特的鏡頭語言，讓社會大眾透過影片，看見三個新銳藝術家細細刻劃台灣人文風情及城市特色。其中，插畫家Llew Mejia將台北101、小籠包、刨冰、天燈等台灣元素，繪製於巨大帆布上並於台北市高樓樓頂完整展示。

新興媒體藝術家Zach Lieberman，透過擴增實境技術，以新撰寫的APP與台北街頭滑板玩家互動。（長榮航空提供）

從小喜愛植物的造景藝術師Lily Kwong，運用綻放的紅、藍色花朵，在台灣夜市中布置出一條花卉步道，讓往來的人們自在享受綠意盎然的喜悅；新興媒體藝術家Zach Lieberman，透過擴增實境技術，以新撰寫的APP與台北街頭滑板玩家互動，將連續滑板技巧化為一張張軌跡照片，以創意連結了時間及空間，也打破了語言及文化的隔閡。

長榮航空北美全新形象廣告影片，即起於北美地區播放，有興趣的民眾可前往專屬活動網站(www.creativityisintheair.com<http://www.creativityisintheair.com>)，一窺三位藝術家來台拍攝的精彩畫面跟獨家訪談。

(中時電子報)

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