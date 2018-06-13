莫健：美國會努力確保台灣在國際場合發言

2018年06月13日 14:05 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天接見AIT主席莫健強調，中國讓區域緊張情勢升高，台灣在國防安全議題會持續和美國合作，共同維護區域和平穩定。本月也將派遣企業代表團赴美，為彼此創造更多利益。莫健則回應，美國會努力確保台灣在國際場合發言，也承諾會一起維護和平及穩定。

蔡英文今天上午接見美國在台協會（AIT）主席莫健、台北辦事處處長梅健華、執行理事羅瑞智，以及美國國務院亞太局台灣協調處處長何樂進等人，強調昨天美國在台協會新館啟用，象徵台美之間歷久彌新的友誼，也是雙邊關係穩定成長，而且持續深化的重要里程碑。

她說，莫健上個月在史丹佛大學以「美台恆久的夥伴關係」為主題演講，提到台灣的民主經驗不只為整個印太區域，甚至為全世界都樹立了成功的榜樣。她相信，台灣和美國共享的民主價值，就是台美堅定友誼的重要基礎。

在《台灣關係法》及「六項保證」的基礎上，美方除了去年宣布軍售，今年4月也核准了美國國防廠商參與我國潛艦國造案的行銷許可。蔡英文再次強調，台灣在國防安全議題上，會持續和美國合作，共同來維護區域的和平穩定。

她說，中國這一陣子對台灣在外交上的打擊，還有頻繁的軍事動作，都顯示他們在單方面的改變和平穩定的現狀，也讓區域的緊張情勢升高。面對這樣的挑戰，「我要感謝包括美國在內理念相近的國家，在國際場合上對台灣的支持」。尤其，當中國壓迫航空公司更改台灣名稱時，美方能仗義執言，讓台灣人民感受到美國的友誼。

在美國川普總統簽署《台灣旅行法》之後，已經有多位美國資深官員來台。她說，這個月，台灣也將再次派遣大規模的企業領袖代表團參加「選擇美國」投資高峰會，雙方的合作跟交流會持續深化，ㄧ定會為彼此的人民創造更多利益，「台美之間會以更堅實的互信合作，一起面對區域的各種挑戰」。

莫健則回應表示，AIT新館不僅是一棟新的建築物，同時也代表台美之間緊密的關係，以及美國對深化雙邊關係的承諾。他認為從美國持續遵守《台灣關係法》，也看得出來美國對台灣的堅定承諾。

莫健強調，美國會不斷努力確保台灣能在國際場合上發言，針對台灣面臨持續增加的壓力，美國也承諾會和台灣共同面對挑戰，並一起維護和平及穩定。

(工商 )