日媒：川金協議無「驗證」字眼 給了北韓爭取時間機會

2018年06月13日 14:19 中時 王嘉源

《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）13日指出，美國總統川普和北韓領導人金正恩在12日的首腦會談中，並未提及無核化「驗證」問題和廢棄彈道飛彈，與美方一直要求的「完全、可驗證、不可逆的無核化」（CVID）相去甚遠，對於北韓企圖爭取時間的擔憂正在加強。

本次的美朝聯合聲明圍繞北韓核問題明確表示，將堅持韓朝領導人在4月《板門店宣言》中提出的「朝鮮半島完全無核化」目標。儘管美國會「維持對北韓的制裁」直至其完成無核化，但國際社會的對朝制裁將不可避免地出現鬆動。

美國國務卿蓬佩奧11日堅稱，「追求CVID的方針不會改變」。但為了讓美朝首腦會談成功，川普在無核化問題上做出大幅讓步的印象也難以否認。

日經說，日本政府期待北韓接受國際原子能總署（IAEA）核查等。但在美朝簽署的聲明中甚至看不到「驗證」字眼。日本首相安倍晉三在表面上不得不積極評價美朝首腦會談，但有專家驚愕地表示「川普竟然接受這種聲明的內容了」。曾與北韓展開談判的日本政府前高官表示擔憂，認為以北韓的節奏推進美朝交涉，對國際社會來説有可能成為「悲慘事件」。

有專家指出，「完成無核化需要10年時間」。川普也在12日的記者會上承認，「完全無核化需要時間」。過去四分之一世紀裏北韓一再上演「先承諾、然後再變卦」，這種爭取時間的局面有可能重現。

日經指出，無核化協議淪為一紙空文的代表案例就是2005年的《六方會談共同聲明》。聲明中提及北韓放棄全部核武器和核計劃。但聲明中未規定履行的期限和步驟，導致北韓不履行協議。日美的看法是，過去的無核化之所以失敗，是因為北韓在簽署表面上的協議之後邁向核開發。

1994年的「核框架協議」內容是，作為凍結核開發的交換，北韓將從國際社會獲得重油和輕水反應器等能源支援。但是，西北部的核開發疑雲1998年曝光。面對2002年訪朝的美國國務院高官，北韓透露了鈾濃縮計劃。美國對核開發在事實上獲確認表示反對，協議因此被撕毀。

2005年的朝核六方會談通過了納入放棄全部核武器及現有核計劃承諾的首份共同聲明，表示作為回報，在適當時機討論向北韓提供輕水反應器。但在通過共同聲明之後，圍繞協議的分歧又表面化。圍繞棄核的驗證工作，對立加深。

與此同時，北韓透過澳門一家銀行洗錢的嫌疑浮出枱面。美國採取了凍結該銀行北韓帳戶的措施，隨後北韓態度轉為強硬。結果，北韓雖在2008年摧毀了「寧邊核設施」的一部分，但2009年宣布退出六方會談。

日經說，在本次美朝首腦會談的聯合聲明以及川普的記者會中，均未提及北韓放棄射程能覆蓋美國的洲際彈道飛彈和中短程彈道飛彈。但川普的任期2021年1月屆滿，美國最快有可能在2年半之後選出新總統。很難想像在此之前，北韓會認真採取措施推進無核化。

日經指出，在2018年11月的美國期中選舉，如果執政的共和黨失利，川普的凝聚力將會下降。北韓很有可能會重啟核開發。

川普在首腦會談後的記者會上高度稱讚金正恩在無核化問題上採取的姿態，但身邊人士的評價接近於完全相反。在美朝首腦會談之後，北韓的無核化走向仍不明朗。

(中時 )