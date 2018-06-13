販毒全家撩落去 毒蟲母親女友一起落網

台南市警方追查毒品案件，循線破獲家族式販毒案。(莊曜聰翻攝)

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警方起出分裝的海洛因116包（37.99公克）、安非他命52包（62.29）公克及其他證物。(莊曜聰攝)

台南市警方追查一名涉嫌販毒的卓姓男子，經過3個多月埋伏跟監，發現卓男不僅在外販毒，位於高雄旗山的老家更是「毒窟」，甚至年近70歲的老母親跟余姓同居人都下海賣毒，電話中還會「男的、女的」區分毒品種類並規避查緝，還使喚同居人就讀國中的兒子下樓開門讓客人進來買毒，誇張行徑令人搖頭，警方12日收網帶回3人，並在住宅內起出上百包毒品，訊後依毒品罪嫌送辦。

台南市警察局刑事警察大隊打擊毒品犯罪中心、新化警分局執行「安居緝毒專案」，收到線報指出47歲的卓男在台南關廟、中西區一帶販賣毒品，並報請台南地檢署檢察官李佳潔指揮，持續偵辦毒品溯源案。

經過數月追查，警方發現卓男除了跑單幫賣毒，旗山家中更是毒品販售、使用據點，由年近70歲的母親及37歲的余姓同居人負責接洽上門毒蟲，且卓男母親相當狡猾，電話中還會以「男的（安非他命）、女的（海洛英）」區分種類，並要毒蟲上門再說，對相關交易過程十分熟稔，還提供場所讓毒蟲吸食。

警方12日上門逮人，查獲分裝的海洛因116包（37.99公克）、安非他命52包（62.29）公克、電子磅秤、吸食器、針筒等，也傳訊多名藥腳到案說明；卓母供稱因為其子沉迷電子遊藝場不賺錢養家，為了家計才帶著家人一起販毒維生，警方訊後將3人依毒品罪嫌送辦，並將繼續追查毒品來源。

(中時 )

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