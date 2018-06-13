竹市新校園運動工作營台日交流成果驚艷

2018年06月13日 14:10 中時 陳育賢

新竹幼兒園的簷廊設計，讓風雨走廊成為幼兒學習成果的展演空間，讓人讚賞。（陳育賢翻攝）

水源國小新活動中心的位址配置配合校方發展國樂及食農地景等特色，相當特別。（陳育賢翻攝）

為讓台灣的教育軟硬體工作創造出新的想像與典範，新竹市政府成立「新校園運動國際工作營」，13日邀集國際知名建築師與竹市學校校長針對校舍環境規畫進行腦力激盪，其中新竹市立幼兒園的草坡屋頂及水源國小生態食農活動中心的設計，均驚艷全場。

市長林智堅表示，市府積極推動新校園運動，打造更舒適的「知識遊樂地」，並透過3原則與方向進行，首先要強化學校與社區關係，讓更多居民走入互動；第2要打造有設計美感的環境，希望孩子從小耳濡目染，培養美感教育；最後，以教育改變孩子的一生，孩子便能在未來進而改變社會、城市與國家。

此次的國際工作營邀請了國內外建築師、大學教授與全市7所幼兒園及國中小學校代表，針對如何進行整體校園規畫的議題，透過與專業建築師團隊的討論，共同勾勒出心目中的理想校園樣貌與對未來的想像。

實踐大學建築系主任蕭有志表示，此工作營讓學校在整體校園空間上有更多想像，可改善現有校園環境，做好總體規畫，接著可規畫單棟建築物的新陳代謝，相信這樣的理念能將新校園運動影響力擴及更遠。

負責為新竹幼兒園設計的建築師周書賢分享其以城牆為概念，設計的簷廊有樓梯可讓幼兒上到屋頂，風雨走廊成為幼兒學習成果的展演空間，並讓大樹與教學空間結合。

在國中小校舍整建議題中，負責水源國小活動中心設計的田中央建築師團隊則表示，水源國小周邊有水圳及農田等的自然風景，所以新活動中心的位址配置也配合校方發展國樂及食農地景等特色，打造通透的空間感、自由開關的門窗以及大棚架等設計，以延伸校園活動領域，創造隨處都可聽見絲竹聲的生態校園。兩案例都獲得與會人士一致認同與讚賞。

(中時 )