收集愛的循環 「紅鼻子鵲寶公益劇團」送溫暖

2018年06月13日 14:22 中時 曹婷婷

劇團的表演志工在經過培訓課程後，將在北、中、南三區進行社福陪伴，並辦理「紅鼻子鵲寶童樂會」劇場公益演出。（曹婷婷攝）

素人小丑們在舞台開心演出，將歡笑散播給亟須被關懷的孩子與大人，在歡笑聲中，彼此都獲得療癒！錠嵂藍鵲社福基金會接連3年執行「錠嵂藍鵲紅鼻子公益陪伴計劃」，2017年正式成立「紅鼻子鵲寶公益劇團」，透過工作坊培訓百位志工，並與北中南三區兒福機構合作，進行陪伴服務，將歡樂帶進社福機構。

延續過去2年基礎，「錠嵂藍鵲紅鼻子公益陪伴計畫」今年合作對象分別為「財團法人天主教伯利恆文教基金會」、「中華民國關懷腦瘤兒童協會」、「財團法人罕見疾病基金會」、「財團法人羅慧夫顱顏基金會」以及「財團法人天使心家族基金會」5個組織，透過小丑表演藝術不僅陪伴病童，也希望藉由演出與互動，可以提供病友家庭情感支持和服務。

首次演出小丑的錠嵂保險業務經理人郭錦霖說，自己一直是拘謹放不開的個性，年初參加公司舉辦的公益鐵馬環島行程，接觸不一樣的病童與家屬，發現最需要被關心的是家長，而他也有感於公益能使人更有同理心，對於從事保險工作發揮相輔相成的效益。

連續2年參與演出的陳穗青一直嚮往當小丑，帶給別人歡樂，去年走進校園，讓不易敞開心房的孩子願意與人互動，「我覺得我可以一輩子做這件事！」令人動容。

台南市政府社會局副局長顏靚殷讚許，錠嵂藍鵲社福基金會投入陪伴活動、讓不同社會公益團隊能獲得照顧，更期許未來長期陪伴計畫展開。罕見疾病基金會執行長陳冠如於現場談到過去觀賞演出，現場觀眾不只在觀賞小丑表演的當下被逗笑，而是延續這個笑容，渲染整個家庭，帶動愛的循環。

今年「紅鼻子鵲寶公益劇團」設定主題是「友善關心：一個不一樣的朋友」，劇團的表演志工在經過培訓課程後，將在北、中、南三區進行社福陪伴，並辦理「紅鼻子鵲寶童樂會」劇場公益演出，免費索票入場，詳情上臉書粉絲專頁「錠嵂藍鵲社會福利基金會」查詢，或電洽06-2148004。

錠嵂藍鵲社福基金會執行長周維揚表示，紅鼻子鵲寶公益劇團的社福陪伴行動正式出發，社會關懷的行動計劃也將持續進行，期望能與更多的社會福利機構合作，讓參與公益活動及表演藝術志工培訓有效發揮並運用在社會關懷回饋，邀請有興趣或有需求的社會福利機構主動向錠嵂藍鵲社會福利基金會接洽，牽起交流友善的雙手，讓愛傳遞。

6月24日下午2點將首先在台南涴莎藝術展演中心登場，現場也分送氣球小禮送給入場觀眾，演出主要招待5個不同社福組織帶著病友與家人來觀賞；一般觀眾將採免費索票方式入場，歡迎大小朋友手牽手，一起進到劇場，感受小丑與錠嵂「鵲寶」帶來的歡樂與美好。

導演譚天特意讓每個小丑都保有自己的樣子，從屬於演員們自己的特色動作出發，加以放大，讓觀眾可以接收到小丑表演的歡樂感動。

7月20日將與財團法人天主教伯利恆文教基金會合作，將劇團演出帶到發展遲緩孩子學齡前融合教育的慈母幼兒園畢業典禮中，給這些將進入小學的孩子最開心的祝福。

(中時 )