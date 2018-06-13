手從催油門變拿螢光棒 日爆走族為子瑜洗心向善PO文讚爆

2018年06月13日 14:11 中時電子報 蔡曉婷

曾是日本爆走族的網友自曝喜歡TWICE後人生大改變。（圖／取自推特）

偶像的力量有多偉大？從不少粉絲會為偶像每年植樹、建學校便可窺見一二，但對一位名為ゆうせい的日本網友來說，TWICE的周子瑜對他來說更是走出第二人生的力量，近日他在網上PO文，自訴原本是荒唐叛逆爆走族的他，2年前因迷上子瑜，從每天手中握著油門的日子變成拿螢光棒，如今他已不再穿上當年的爆走族服裝，金盆洗手，引發網友熱議。

一位名叫「ゆうせい」的日本網友9日在推特揭露自己為了TWICE徹底改變生活的溫馨故事，她透露自己2年前看到TWICE子瑜的影片，從此一見傾心，從有著凶神惡煞外表的爆走族入坑變成TWICE的頭號迷弟，每天手中握著的離合器、油門變成了支持TWICE的螢光棒和扇子，直言作夢都沒想到，原來人生的價值觀可以有180度的大翻轉。

ゆうせい更分享自己迷上TWICE前後的照片，可見以前的他剃著平頭、眼神兇惡，讓人看了都怕，如今的他卻穿上簡單的白T恤，手上拿著TWICE的手燈和定延的扇子，變成TWICE的團飯，這樣的改變讓他的母親十分欣慰，到韓國旅行時還會幫兒子多照一些TWICE的照片，母子感情更好，他也反省以前不守法，總給人添麻煩，此文引來2萬多名網友轉發，有人問他還會考慮穿上爆走族的服裝嗎？ゆうせい則肯定表示絕不會重蹈覆轍，為偶像散發滿滿正能量。

(中時電子報)