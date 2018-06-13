蔡英文呼籲綠建築站穩台灣 前進新南向國家

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蔡英文總統今天表示，希望更多住宅空間及公共設施可以跟上智慧節能。台灣綠建築標章有全世界唯一適用亞熱帶氣候的專屬系統，站穩台灣市場可前進新南向國家。「只要產官學界攜手合作，南部六縣市的城鄉發展，一定可以不斷地進步，展現全新的風貌。」

蔡英文今天上午接見2018年建築園冶獎得獎單位表示，「建築園冶獎」是南部六縣市民間企業和政府單位都極力爭取的榮譽。不只注重建築成就，也鼓勵優質的公共建設與社區景觀營造，對南台灣城鄉發展有很正面的影響。

她說，這兩年政府透過一系列的政策，重新盤點城鄉發展需求，希望讓更多住宅空間及公共設施，可以跟上智慧節能及環境友善的發展趨勢。

日前她到高雄參加《都市危險及老舊建築物加速重建條例》通過後第一起重建案的動土典禮。蔡英文表示，政府提供誘因，就是要用更快的速度，優先翻新都市裡的危老建築，確保民眾遠離災害，享受到更便利的居住環境。

她說，更新後的都市建築，將會有更高比例的綠建築，這對建築產業是個重要的機會。政府將持續精進「智慧綠建築推動方案」，現在台灣的綠建築標章，有全世界唯一適用亞熱帶氣候的專屬系統。業者站穩台灣市場之餘，還可以前進新南向國家。

去年啟動的前瞻基礎建設計畫，進一步擴大了城鄉建設的公共投資，她舉例「公有危險建築補強重建」子計畫，正在加速提升公有建物的耐震能力，經過補強的建築，就可以擴充為地方的長照、幼托、數位學習及公共集會空間，滿足下一個世代城鄉發展的基本需求。

蔡英文認為，這些建設一方面能促進內需，刺激經濟成長。另一方面，也有助於協助營造及建築產業，掌握能源轉型跟智慧科技發展的新技術，找到產業升級的利基。

因此她勉勵政府同仁，「推動相關政策時，務必抱持新的思維，時時刻刻學習了解新的技術，這才是真正的前瞻」。她也鼓勵在場學界、企業界、以及社區組織一起加入智慧綠建築的推動，並多參與危老建築重建、及前瞻基礎建設的相關計畫，讓城鄉發展展現全新的風貌。

(工商 )

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