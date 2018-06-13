袁艾菲熬夜討好夢中人 DIY神器包送「他」

2018年06月13日 14:18 中時 洪秀瑛

袁艾菲熬夜趕工，做出乖乖書包。（艾迪昇傳播提供）

袁艾菲送上手工零食書包，把陳浩民逗得笑開懷。（艾迪昇傳播提供）

袁艾菲近來戲劇、主持表現亮眼，日前簽入新東家「艾迪昇傳播」，成為陳浩民的小師妹，期待在師兄帶領下，積極搶攻華人市場。陳浩民11、12日來台錄製新單曲，袁艾菲特地到錄音室探班，還貼心送上熬夜一整晚DIY做成的乖乖書包，袁艾菲說：「浩民哥演紅濟公和孫悟空，在劇中收服無數妖怪，所以我就把7包乖乖寫上妖精的名字，組合起來變成乖乖包，希望師兄錄音過程能順利。」

陳浩民看見袁艾菲在乖乖包裝外寫上白骨精、蜘蛛精等妖怪名，忍不住哈哈大笑，大讚太有創意，要不是顧及錄音時間有限，當場就要大快朵頤。陳浩民收下小師妹的祝福，隨後錄唱果然一次OK，笑說「機器、嗓子都乖乖的」。

袁艾菲首次見到師兄，少女心大噴發，嬌羞喊著：「終於見著夢中的段譽。」她高中陪著姊姊看戲劇《天龍八部》，被陳浩民飾演的段譽迷得神魂顛倒，如今見到本尊，讓她直呼圓夢，完成一項人生清單。

袁艾菲簽進新東家後，除了主持工作，對戲劇演出更具野心，她特別期待挑戰古裝戲碼，還想反串演出，她自誇：「真不是我臭蓋，我之前演短劇曾扮過公子哥，帥翻了，連我自己都被電到，若能演到類似祝英台的角色就太好了，就男女通吃。」她前年出寫真集《想入菲非》反應不俗，成為不少人心中的女神，她有意再推出寫真集，「不過若再出的話，我希望能結合健身、飲食等內容，讓大家看到我的成長」。

(中時 )