「我用湯匙喝珍奶十多年」林靜儀PO照挺政策慘被打臉！

2018年06月13日 14:19 中時電子報 林郁庭

政府推動限塑政策預告內容引爆話題，甚至在有官員答覆，「可以用湯匙喝喝珍珠奶茶」、「吃剉冰或是包心粉圓時『會用吸管嗎』引爆大眾痛批太荒謬。今天，民進黨立委林靜儀反駁「用湯匙喝珍奶很離譜？」她表示自己「十多年來在這家很有名的珍珠奶茶店，點熱珍奶時，一直都是杯子和湯匙」，照片一出反而慘遭網友打臉。

環保署提出減少塑膠政策，4大類業者不得提供內用者一次用塑膠吸管，不料卻也引發大眾反彈聲浪。對此，立委林靜儀在臉書上PO文，寫下自己對減塑政策的看法，卻被網友轉發至《批踢踢》，大力嘲諷一翻。

有網友轉發林靜儀臉書PO文，表示「林靜音大力打臉鄉民！林靜音早就用湯匙喝珍奶十多年！」，原來是林靜儀到了一家餐廳內用點了一杯熱珍奶和冰珍紅，她說「為了證明那個杯子裡是珍珠奶茶，我用店家提供的湯匙，撈了一匙珍珠出來」。

林靜儀說，旁邊的冰珍珠紅茶，店家插了一支塑膠吸管，「下方那個花袋子裡有我平常帶身上的筷子和兩款金屬吸管；我把可以喝珍奶的那個大口徑吸管拿出來放在杯子下方」。

林靜儀表示支持環保署提出的減少塑膠政策，是「內用飲料不要提供塑膠吸管」。她直呼：「沒有天地要毀滅，沒有要滅絕你喝飲料的生活，只有請販賣的店家在內用飲料改不是塑膠的吸管而已」。

林靜儀店內享用珍奶的擺拍照片一出，卻引來大批網友抓包酸諷，「她用湯匙喝的是熱的，旁邊那冰的還是用吸管啊幹」、「妳是認真的？還是反串？」、「大便會用湯匙撈嗎」、「黨說珍奶配大便，應該也硬吞下去」、「可以邊走邊用湯匙喝再來說嘴好嗎」、「關我屁事，我還用筷子夾珍珠的，嫩」、「你都晚上十點睡 都用湯匙喝珍奶 啊不就好棒棒」。

(中時電子報)