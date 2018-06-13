成功達標！ 加州11月將公投是否「自我分裂」

美國西岸的加州，11月將面臨被「大卸3塊」的公投？（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據美國國會山報（The Hills）報導，擁有全美50州最多眾議員席次、以及矽谷（Silicon Valley）等著名產業的加州，今年底的期中選舉似乎又將多了一張「選票」要選擇。一場由基金合夥人蒂姆·德萊普（Tim Draper）發起、有意將現有的加利福尼亞州（California）大卸3塊的公投，確定蒐集到42萬個有效簽名後，將於11月正式登場、成為加州居民的「新選擇」之一。

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地形屬於狹長型的加州，長年以來有明顯地發展差異，海灣、矽谷和內陸山區無論在收入或工作機會上，經常有著很大的不同，這也讓不少「分裂加州」的論點，年年都會出現在公眾輿論之中。據公投方的計畫，一旦獲准「分裂」，打算以人口數量為基準，將加州切為3塊：加州、南加州和北加州。

由於歷史因素，加州在加入聯邦政府之前，曾一度是墨西哥的上下加利福尼亞省，也曾於1846年短暫宣佈獨立為共和國，不過在美墨戰爭（Mexican–American War）後，愈來愈多掏金客湧入這塊寶山掏金，最終讓美國海軍將領約翰·斯洛特（John D. Sloat）駕駛軍艦進入舊金山灣後，加州於1850年、以第31州加入聯邦政府。而由於幅員廣大，從1859年開始，就不斷有人向州政府提出「分裂」的訴求，卻始終未能達成心願。

事實上，這也不是德萊普第一次提出公投訴求，早在2012與2014年，他就曾兩度提出分裂加州的請求。但當年的他，要求的卻是讓加州「大卸6塊」，可始終未能成功跨過申請門檻而挫敗。如今順利踏出第一步，可根據聯邦法律規定，就算11月的公投成功取得過半，還需要送交國會批准，方才能成功「立案」，即便機會渺茫，相對聳動的訴求，也確實讓這場小眾的公投引起不少人的注意。

(中時電子報)

文章來源：Proposal to split California into three states earns spot on ballot

文章來源：Radical plan to split California into three states earns spot on November ballot

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