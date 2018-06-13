朱芯儀身材「雙腫」吹氣球 被兒吐槽「胖胖豬」

朱芯儀積極瘦身。（朱芯儀提供）

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朱芯儀瘦身有成。（朱芯儀提供）
朱芯儀瘦身有成。（朱芯儀提供）
朱芯儀全家福及婆婆。（取自臉書）

32歲的演員朱芯儀生完第2胎後，瘦了又胖，飽受身形困擾。自認「厚片圓身」的她，因內分泌、甲狀腺問題，被中醫診斷氣腫加水腫，「雙腫」齊下，導致身材如吹氣球般圓圓肉肉，不僅被老公衛斯理冷嘲熱諷，就連2歲與6歲的兒子也一起吐槽她是「胖胖豬」。

她先前在節目中透露，老公曾惡毒虧她跟電線桿一樣胖，豈料兒子有樣學樣，跟著一起笑她。今年過完年後，她為工作試裝，沒想到側面竟然快比正面寬、厚，「不誇張，跟塞糯米腸一樣。」小兒子樂樂看到她先前拍攝《犀利人妻》的照片，問她：「這個漂亮阿姨是誰？」讓她超傻眼，「明明髮型就一樣，他竟然認不出來。」因為受到兒子的刺激，她下定決心認真減重。

她表示，現在除了運動、控制飲食、降體脂，還有搭配中醫調身體，且開始服用植物性的好油，吸收好的油脂。飲食方面，她盡量吃寒天、愛玉、木耳等熱量較低又有飽足感的食物，飯量則從1碗降為半碗。她說，之前還會跟小朋友一起吃速食，自從被兒子認不出來以後，打擊太大，現在下定決心要恢復到先前的身材。

她已減5公斤，距離目標還有8公斤，她害羞說：「老公現在看我的眼神都不一樣，以前是連走都不想跟我走在一起。」衛斯理平時喜歡吐槽她，現在會稱讚她「很棒，摸得到腰了」，兒子看到她的改變也馬上改口，嘴甜說：「媽咪很漂釀（漂亮）。」讓朱芯儀終於有信心繼續減重。

上月母親節，大兒子在學校做了手鍊，回家時還帶了花送她，小兒子看了不甘示弱，馬上衝去搶哥哥的花要送給她，看見2個前世情人為她爭寵，讓朱芯儀覺得有趣又好笑。

(中時 )

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