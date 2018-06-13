男同志捐血解禁 衛福部長：有人權意義

2018年06月13日 14:28 中時 鄭郁蓁

睽違12年，「男男性行為」、「吸毒者」捐血6月將解禁，台灣犯罪被害人人權服務會今天則舉辦「捐血一袋害人一命」記者會，抗議開放會讓全台灣人民陷入病毒輸血恐慌。但衛福部長陳時中強調，這是基於人權的意義，事實上這種宣稱和血液安全沒有任何關聯，任何人從事不安全的性行為都會帶來風險。

衛福部今年3月公布，過去被列為永遠不得捐血的男男性行為者以及曾經吸毒者，將分別放寬為5年無男男性行為、6個月未吸毒即可捐血，目前已結束60天預告期，待食藥署彙整結束，送疾管署評估後，將於6月上路。

食藥署指出，男男性行為，因近年愛滋病毒檢驗技術提升，檢驗空窗期已從21天縮短到11天，因此國際間早已放寬對於男男性行為者的捐血條件，包括英國、澳洲、美國、法國、加拿大、紐西蘭等國均規定，只要12個月內無男性間性行為即可捐血。

台灣犯罪被害人人權服務會及台灣百合正義會抗議，衛福部無法有效降低愛滋病感染且不能保證核酸檢測法百分百有效的狀況下，未經台灣民眾同意，且未送立法院三讀通過，就以「行政命令」開放吸毒者及男性同性戀者有條件捐血。

陳時中表示，終生不得捐血的規定不切實際，是把相關行為標籤化，因愛滋病的傳播在於安全的性行為，而任何人從事不不安全的性行為都有風險在。放寬是基於人權的意義，並在安全的前提下，讓每一袋血都是安全的。

他強調，血液的安全如果只是基於個人宣稱，其實毫無意義，「在社會壓力下，就算我有問題，我也會宣稱沒有，黑數根本一大堆，規定再嚴格都沒有用，不如讓大家自己誠實面對問題。」

陳時中坦言，放寬是參考國際經驗，很多國家都刪除相關規定，這次限縮在5年內，事實上其時宣稱對血品安全，沒辦法帶來任何關聯，重點在於，後端檢驗技術是否有負責任把它做好。

(中時 )