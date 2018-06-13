教師收到處分書 重災戶哀嚎：首年月退大砍近4萬元

2018年06月13日 14:32 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

公教年金新制7月將上路，退休教師已陸續收到重新處分書，這是官方第一次明確告知當事人，年金所得重算後的實際金額。由於18%優惠首年砍半、明年歸零，不少人下月一口氣少了2、3萬，更有選擇一半一次領、一半月退者，頓時減少近4萬，而較早退休的人也是屬於重災戶。

政府當初進行年金改革時，不分狀況大砍，讓有些人成了最大受災戶。聯合報報導，全教產理事長黃耀南透露，有退休教師當初選擇一半一次領、一半月退，加計18%後原本每月可領7萬3056元，但7月1日後僅剩3萬3815元、10年後更只剩2萬9831元，政府明訂的樓地板32160元還低。

另一位國中殷姓教師4年前退休，他的退休金首年得砍1萬多、10年後再砍近3萬，也因為所得替代率，導致18%先扣、接著再扣年資補償金，勢必影響日後生活。再加上子女教育補助也被砍，2個孩子的大學經費支出還得再增加。

而早年退休的教師也算是年改重災戶。80歲退休李姓教師從1968年開始在國中任教，當時薪資菲薄，所以他的月退平均僅4.2萬，加上18%優惠後，每月6萬出頭。

雖然還沒收到處分書，但明年18%優惠歸零後，月退一定只剩3萬多，搞不好還直接變成樓地板。這樣一來，就沒餘錢請外傭照顧家人，心裡很擔憂。

全教產表示，退休教師將於6月中陸續收到「已退公立學校教職員退休所得重新審定通知」，全教產已正式委任律師循合法正確方式，協助退休老師提起訴訟確保權益。

(中時電子報)