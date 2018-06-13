林佳龍視察文心路路平專案 致力綠色交通示範道路

台中市長林佳龍（左三）13日視察捷運綠線，文心路沿線人行道拓寬及路平專案；肯定人行道透水鋪面、無障礙斜坡道和恢復路邊停車格等各項設計。（陳世宗攝）

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市府爭取中央支持及地方配合款，將長達20公里、高達7.56億元的預算，致力打造文心路成為人本安全、綠色交通的示範道路。（陳世宗攝）

「道路不平、市府擺平！」台中市長林佳龍13日前往文心路視察路平成果時，肯定這是鑽石級的路平與人行道建設，全長20公里，一併整理路平、人行道及騎樓；強調未來中市交通是以軌道為樞紐，透過串聯捷運、鐵路、公車與自行車，打造成為人本安全、綠色交通的示範道路。

建設局指出，文心路沿線先前因捷運施工，相關管線埋設及大型工程車進出頻繁造成沿線路面嚴重損壞。市府去年計畫整頓文心路沿線人行道及路面，將938座人手孔蓋進行下地、拓寬原有3公尺人行道為5公尺；並採用透水舖面及排水礫石樁工法，減輕排水系統負擔。

林佳龍13日前往視察捷運綠線文心路沿線人行道拓寬及路平專案，肯定人行道透水鋪面、無障礙斜坡道、反向式候車亭及道路車道配置，和恢復路邊停車格等各項設計。

林佳龍說，都市發展應以人為本，讓民眾擁有安全與綠色的交通環境，市府積極爭取中央支持及地方配合款，長達20公里、高達7.56億元的預算投入，盼文心路的路平能在今年施作完成；市府在捷運施工期間，亦規畫考慮相關動線，讓車輛進出車道更方便。

建設局長黃玉霖強調，市府自104年起執行「4年500公里路平專案」，三年多來已提前達標完成522公里主要道路路平，6米以下鄰里巷道路平也已完成113公里，執行經費約39.6億元；文心路路平工程配合捷運綠線施工，將陸續進行公設銜接、汰換地下管線、人行道拓寬等工程。

(中時 )

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