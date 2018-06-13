王炳忠父子被北檢起訴 「王爺請示」字條成鐵證

2018年06月13日 14:37 中時電子報 呂承哲

新黨成員王進步、王炳忠父子等4人被控違反國安法案，經檢調數月蒐證，王炳忠等人涉收受國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室趙姓、崔姓官員等人資助，在台執行「星火T計畫」發展組織。起訴書內容表示，王進步曾多次向王爺「請示」，成為檢調認定投共鐵證。

台北地檢署表示，13日依違反國家安全法發展組織罪嫌起訴新黨青年軍罪嫌起訴王炳忠、侯漢廷、林明正及王進步4人，另會計曾琬淨獲不起訴處分。據起訴書內容指出，王進步父子曾多次向自家在板橋開設的「南鯤鯓代天府板橋玉旨堂」供奉的「王爺」寫字條請示，提及「因弟子有感台灣前途命運，與大陸唐山息息相關，故立志推動台灣與唐山走向和平統一，以此作為弟子事業前程的目標」、「目前弟子主要運用唐山政府的支助弟子的資源，培養弟子的宣傳部隊」等字條。

字條的內容還提到「趙○告訴弟子，侯漢廷想要自己單飛做媒體人，還向他要求補助他自己成立網站。但侯也表示了他走自己的路，不會和炳忠爭領導權」、「不用硬要把侯抓在身邊做部屬，也不用與侯爭媒體人氣，而是表演好弟子才是路線制定者、情勢分析定調者的角色，抓住這個角色，侯最後宣傳的成果還是可以為弟子收割」。

此外，王進步父子還向王爺請示，「1、請示：國台辦政黨局是否的確對弟子的支持有所動搖？2、趙○的策略是否可行？3、如何處理侯的關係？」、「政黨局今年500萬（下修350萬）」、「趙總：我還有多少本書在你那兒？」

檢調認定，王進步、王炳忠對「王爺請示」字條內容，其中內文所提到的唐山政府資助支助弟子(即為王炳忠等人)的資源，足以佐證2人作為其收取中共「國臺辦政黨局」及「上海市對外聯絡辦公室」資金的發展組織規劃。

(中時電子報)