積欠貨運業者5000萬逾30人受害 物流負責人澄清

2018年06月13日 14:39 中時 張穎齊

楊姓貨運業者（中）淚訴被曹女拖欠款項，讓他生活步入艱困。（張穎齊攝）

包姓貨運業者出示曹女積欠他錢的欠單。（張穎齊攝）

18名肯具名的貨運業者，列出被曹女積欠的款項與時間表。（張穎齊攝）

貨運業者出示曹女的欠單，以及向法院提告的證明。（張穎齊攝）

貨運業者集體控訴曹姓物流女負責人拖欠下游貨運業款項總共達5000多萬元，受害人32人以上。（施偉政提供）

多名貨運業者集體控訴，中部1名曹姓物流女負責人，將承攬的貨運訂單轉交給他們承包後，卻藉故拖欠運費，金額高達5000多萬元，受害者達30位以上，眾人成立自救會向基隆市議員施世明辦公室主任施偉政尋求協助。曹女則對此澄清，只有欠幾百萬，且承諾會還，並反控對方以暴力討債方式要脅。雙方各執一詞。

施偉政今（13）日上午10時許在立委蔡適應辦公室舉行記者會，邀集包姓、楊姓等多名受害貨運業者出席，施偉政指出，曹女將貨運訂單轉包給下游貨運業者後，起初都會小額付現，但過了1、2個月後，就會利用各種理由大額度的拖欠，受害者起碼有32位以上，其中包男被欠最多，金額達641餘萬元。

包男指出，他從去年4月至8月被曹女拖欠了641萬元，事後索討曹女都避而不見，甚至旗下公司都不斷易名並更改為其他家人為負責人，於是他到法院提告，可是曹女也沒有出庭，隨後他透過臉書管道，發現與他一樣的受害業者竟然非常多，眾人被欠的運費加總超過5000萬元。

「生活很難捱！」楊男淚訴，他去年5月至8月被曹女拖欠了60萬元，遲遲要不回錢，讓他之後到處借錢，負債近3、400萬元，家中還有妻小要照顧，日子很難過，現在每天工作都到10幾、20小時。

對此，記者同日下午1時許致電給曹女，曹女受訪時澄清，對於外界指控她拖欠5000萬是不實的，她確實有欠幾個人錢，但金額總共不到1000萬，欠單有些有、有些沒有，不過她真的手頭緊，還不出錢，所以都有和對方請求寬限，並承諾會還，不料後來卻被不明人士用暴力討債的脅迫方式，恐嚇要潑她漆，她家的車8日還被刺破輪胎，讓她非常驚恐。

「我生活也很難過！」曹女表示，法院及警局傳喚她，她都有到現場，反而有些指控她的人都沒到場，甚至有一些她不認識的人也向她討債，讓她全家人每天都飽受精神折磨。

(中時 )