一個女兒不夠 49歲伊能靜承諾秦昊「再要個孩子」

伊能靜與秦昊育有一女。（圖／取自伊能靜微博）

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中時電子報
伊能靜發文談生育。（圖／取自伊能靜微博）

49歲伊能靜2015年與大陸男星秦昊結婚，隔年生下一女「小米粒」，近日她在微博和一群有大男人主義的網友槓上，批：「女人不是來給你家生孩子的道具」，昨(12日)深夜她再發文談養育的重要，更說自己實在是太喜歡小孩，先前更對老公承諾說：「一定再要個孩子」，引來秦昊擔心驚問：「為什麼？」

伊能靜前年在美國剖腹產女，卻因傷口感染，多次入院開刀清創，愛美的她還不惜PO出傷口潰爛照，只為反擊無良醫生。最近她在微博談當媽心得，笑說若不是因為先天差異，如果男人能生小孩，她相信秦昊會說：「太辛苦了！妳別生了，我來生吧！」

伊能靜說：「我愛孩子，希望自己能有一堆孩子，給他們最好的教育，發展他們的長處，去看最開闊的世界，勇敢的將自己擁有的灑向人間」，她吐露有天夜裡夫妻倆散步，伊能靜許願盼能為老公再生一個寶貝，身為獨子的秦昊則問為什麼，「我一個孩子也長大了不是嗎？想到生容易教育難，一個真的夠了，也怕你太累」。

對此，伊能靜表示因為真心喜歡小孩，才會努力讓老公知道為人父母的快樂，也希望能有更多小孩能一起成長，她認為每個人對生命的價值觀不同，對她而言能將一個孩子扶養長大，「才是最終可以感到優越與安慰的時刻」，也喊話粉絲無法管有「直男癌」的大男人，但能管好自己，「在給女兒買保養品前，請給她一個書櫃，等淺薄的男人都找不到老婆，他們就會努力去提升」。

(中時電子報)

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