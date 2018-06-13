讚陳其邁是綠營最佳人選 王金平：但我票沒辦法投給他

2018年06月13日 14:54 中時 林宏聰

參選高雄市長的綠委陳其邁13日出席「中華科技金融學會南部分會」成立大會，由於學會理事長是國民黨籍前立法院長王金平，兩人互動備受矚目；陳其邁稱讚王金平是他學習對象，大家都是不分藍綠為高雄服務，但王金平卻當場給了軟釘子，說陳其邁是民進黨最佳人選，但因政治立場不同，「票沒有辦法投給他，他應該也能體諒！」

中華科技金融學會南部分會13日在高雄科技大學舉辦成立大會，學會理事長、前立法院長王金平與高科大校長楊慶煜簽訂合作意向書，加強金融科技教育服務、技術推廣、共促產業與學校之間各項交流；綠委陳其邁也受邀出席，大談金融科技政策。

陳其邁抵達會場後，與王金平熱烈握手寒暄，並說王金平是從小看他長大的長輩；媒體詢問王金平如何看待陳其邁參選高雄市長，他笑說「陳其邁是民進黨第一好人選，但國民黨第一好人選也出來了，希望來場君子之爭，不要互相攻訐、對立」。

媒體追問他會支持誰，王金平當著陳其邁的面，斬釘截鐵說：「我當然是國民黨的啊！」不過他也補充說，陳其邁對新科技領域能夠很快掌握、融會貫通，希望未來藉由科技帶動高雄發展，所以一直希望找機會向郭台銘反應，希望多到高雄投資設廠。

「你們不要害院長啦！」陳其邁見記者頻頻詢問選舉議題，趕緊出面解圍，並兩度稱讚王金平對新科技瞭解透徹、超乎大家想像，也是他學習的對象，而且人脈廣被，希望在王金平協助下，吸引企業界不分藍綠共同投資高雄，將高雄經濟搞好。

(中時 )