神奇！日本竟有連皮吃香蕉 研發農夫：受台灣香蕉啟發

2018年06月13日 14:52 中時電子報 戴安瑋

賴清德的水煮香蕉，指的是「生的綠色香蕉」。（本報系資料照/林雅惠攝）

行政院長賴清德日前在臉書PO文說「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味」後，引起嘩然，國民黨台北市長參選人丁守中、媒體、網友紛依賴清德的菜單試煮香蕉來吃，覺得澀澀的、很噁心。不過，《韋恩的食農生活》指出，日本農夫也研發「連皮吃香蕉」，竟是受台灣香蕉啟發。

《韋恩的食農生活》報導，這水煮連皮香蕉再沾大蒜醬油的吃法，看起來有點驚嚇，也不知道真的有人這樣吃過嗎? 這味道也不知到底怎麼樣，實在有點令人好奇。不過香蕉皮的單寧含量相當高，想必吃來強烈的澀味是跑不掉的。

不過，宣傳香蕉可以帶皮吃也不只有台灣有。同樣在今年年初，日本岡山縣的D&T農場就成功推出了一種叫「Mongee Banana」的香蕉，是可以連皮吃的，不過是指熟了以後。

韋恩表示，日本這麼冷的地方，應該是不能種香蕉的，但是這個農場卻用特殊的一種「凍結解凍覺醒法」技術，讓香蕉經歷過模擬的冰河期，再搭配溫室，而成功的在大阪旁邊的岡山縣生產出香蕉了，一天只能生產200-300根，一根可以賣600多至900多日幣。

這香蕉最大的特點就是宣傳無農藥、無基改，建議可以連皮吃（不過是指熟了以後）。據農場主人田中先生說，他之所以想要努力在日本本土種出香蕉來，是因為他忘不了50年前進口台灣香蕉的滋味，所以他也特別選了古老的香蕉品種，希望這個味道可以傳遞給現在年輕一代知道。

(中時電子報)