檢察首長人事 王添盛不異動 3個檢察長出缺

2018年06月13日 14:59 中時 陳志賢

法務部14日將召開檢察官人事審議委員會，討論一波檢察首長人事案，據指出，法務部基於11月的五合一選舉查賄工作，只做小幅度的調查，其中高檢署檢察長王添盛以及台中等4個即將任滿的一審檢察長都會留任，法務部將開出台中高分檢、花蓮高檢署及1個外島地檢署共3個一、二審檢察首長職缺，共有6人入圍。

民選的9位檢審會委員，將提早在今天召開「會前會」，先行討論並交換意見。

據了解，這波的檢察首長異動，幅度並不大，法務部只開出3個一、二審檢察首長職缺，分別是檢察總長江惠民留下的台中高分檢檢察長職缺，以及花蓮高分檢檢察長林朝松10月間因屆齡70歲退休後的花蓮高分檢檢察長職缺，以及因某一審檢察長因健康因素申請調動，因而挪出1個外島地檢署檢察長職缺。

雖然這波檢察首長異動，只有3個職缺，但因人事之間的連動，還是會牽動一波人事調動及調整。

至於任期明年3月屆滿的新竹、台中、嘉義、彰化等4個地檢署檢察長，法務部考量因距離五合一選舉僅剩5個多月，不宜在選舉前夕「陣前換將」，所以4名檢察長將留任，但有可能會調派其他地區服務。

至於外島檢察長職缺，今年依例將輪到司法官33期首派，由於33期優秀檢察官人選相當多，包括法務部綜合規畫司副司長黃謀信、高檢署檢察官郭永發、李嘉明、李海龍、顏迺偉等多人，競爭相當激烈。

(中時 )