台籍釀酒蔵人陳韋仁用「台中六十五號」釀酒連結台日

2018年06月13日 14:52 中時 陳世宗

日本唯一台籍釀酒藏人陳韋仁，以蓬萊米之父磯永吉培育的「台中六十五號」為原料米，釀造連結台灣與日本的同名清酒；他回台舉行釀酒分享會，13日贈送「台中六十五號」給市長林佳龍。林佳龍說，「台中六十五號」顯示台中在早期就有良好農業基礎，藉此讓更多日本人認識台中。

台籍釀酒藏人陳韋仁在日本用台中六十五號米釀造清酒，酒標使用日本時代台中市徽，向蓬萊米之父磯永吉致敬，並將首支酒款命名為「台中六十五號」。13日由農業局長王俊雄等人同下，拜會市長林佳龍，雙方進行交流，並品嚐具台日元素的日本酒。

王俊雄指出，台中六十五號米是台灣第一個以雜交育種方式育成的稻米品種，具有高產、米質優良等特性，是台灣30年代最普遍栽種的稻米品種；近年來台灣以台梗九號等品種為主，很高興能看見台中六十五號被復育，重新連結台灣與日本的歷史記憶。

林佳龍說，「台中六十五號」顯示台中在早期就有良好農業基礎，原料米從日本到台中育種，繞了一圈後，又由台籍蔵人在日本發揚光大；不僅富有歷史意涵，更緊密連結台日關係。藉由日前首次在台中舉辦台日觀光高峰論壇及年底世界花博，讓更多日本人認識台中。

陳韋仁說，目前他在日本島根縣松江市種植台中六十五號，今年收成380公斤米，釀造近400瓶「台中六十五號」清酒，因蘊含深具意義的歷史故事，在日本募資平台上獲得廣大迴響；希望每年都能用這種模式，讓台灣及日本人知道台中六十五號的故事，讓大家重新重視人與米的連結。

(中時 )