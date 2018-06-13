馬偕醫院推動分級醫療 每天提供450個轉診保留號

2018年06月13日 14:53 中時 鄭郁蓁

未避免民眾大小病都往大醫院跑，衛福部健保署推動分級醫療雙向轉診，馬偕醫院今天宣布旗下台北、淡水及兒童醫院3院區，即日起，每天都將保留450個門診轉診保留號給經合作醫療院所轉診而來民眾，響應分級醫療政策。

馬偕醫院今正式啟動「馬偕共好醫療照護」合作團隊，宣示加入健保的共好合作團隊計畫，將保障與該院合作的社區醫院以及248家診所的轉診保留號，讓民眾不必擔心轉診要等。

馬偕醫院院長施壽全表示，台北馬偕每天門診高達7、80個診次，目前規劃由轉診專責窗口、諮詢專線負責，每個診次保留2至4個保留號，提供給經轉診平台而來的民眾，保障其就醫便利性，未來也會再視轉診情況，即時調整保留號的名額，不會讓民眾撲空。

施壽全表示，目前與馬偕合作的共有19家醫療群，其中65%集中在新北市，台北市占29%，桃園市也占2%左右；而占比最大的新北市則主要分布於新莊、三重、蘆洲及板橋等地區，可以讓民眾不論面臨門診、急診或住院的醫療轉診時，都能獲得最良好的醫療照護。

衛福部長陳時中、健保署長李伯璋今天均出席啟動會場。陳時中表示，共好就是大家一起好，分級轉診常被當作健保要省錢的工具，這個是錯誤的，出發點是要建立有效率，能適當分配醫療資源的系統，對民眾才是好事，避免醫療體系頭重腳輕，改善醫療效率和品質。。目前醫療體系有三個問題，病人看人文化在國內有偏頗，且醫療體系有頭重腳輕的問題。

李伯璋則強調，雖然沒有任何一個病人會認為自己是小病，但分級醫療是站在服務台灣人民的角度，將醫療資源做最有效的利用並發揮絕佳的功能，減少醫療資源及健保財力的浪費，十分感謝各大醫學中心願意配合推動。

(中時 )