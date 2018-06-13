近視大國不意外 4成幼兒園幼童愛玩手機

我國近視盛行率高，許多幼童從小就接觸3C產品。（鄭郁蓁攝）

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近視是個不可逆的疾病，若從小就近視，將來很有可能惡化成高度近視，進而提高青光眼、白內障風險。但根據最新調查，我國學童每天放學後，接觸3C產品「又多又頻繁」，當中又以手機最嚴重，平均使用超過1小時，甚至有超過4成的幼兒園幼童，回家會玩手機。

衛福部國健署委託台大團隊於2017年執行「兒童青少年視力監測調查」，並於今日公布第二波最新結果，數據顯示，我國學童使用3C產品的時間和頻率，和年紀成正比，使用率最高的手機為例，放學後，幼兒園幼童每天使用率為44.9％、平均使用超過32分鐘，國中、高中生每天使用率均超過60％，使用時間分別高達72和95分鐘。

從小就長期接觸3C產品，結果也確實反映在「近視盛行率」上面，我國幼兒園的小班孩童，近視盛行就達到7％，小一生飆升至19.8％，在上國中前，幾乎以「每年10％」的速度成長，國一生已有超過8成近視，高中生更逼近9成，讓我國成為不折不扣的「近視大國」。

國健署表示，長時間滑手機、玩平板電腦或打電動玩具等，都可能罹患近視，並讓近視度數持續增加，該研究也發現，若以每天使用1小時3C產品為標準，使用超過1小時者、相較少於1小時者，近視風險增加為2.34倍。

跟據調查，我國小六學童的高度近視率已超過10％、國三生30％，高二和高三生更來到31~35％。國健署長王英偉提醒，孩童一旦罹患近視，在成年之前，多會以每年75~100度的幅度增加，我國這麼多孩童從小就近視，勢必使得很多人在成年前，近視度數就超過500度、成為「高度近視」一族，一旦高度近視，未來罹患青光眼、白內障的機率也將大幅提高。

(中時 )

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