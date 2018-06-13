研究：家長不給用3C 孩子近視風險降一半

研究指出，家長若不贊成小孩用3C產品，有助孩子降低一半的近視風險。（鄭郁蓁攝）

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我國近視問題從小就相當嚴重，幼兒園小班就近10％幼兒近視，國中、高中階段已分別突破8和9成。最新研究指出，「有近視」的孩童家長，竟超過6成「贊成」孩子使用3C產品，數據顯示，相較贊成使用者，不贊成者的孩童，近視風險降低一半，顯示家長在孩童的近視防治上，尤其是幼兒園和國小階段，佔有極重要的角色。

為了解我國孩童的視力狀況，衛福部國健署委託台大團隊，於2017年執行「兒童青少年視力監測調查」，並於今日公布第二波最新結果，從幼兒園到高中，放學後，皆有使用3C產品的習慣，用眼過度的情況下，也讓許多孩子從小就受到近視的威脅。

孩子是否近視，和使用3C產品的時間和頻率有關，但能否接觸到3C產品，則和家長有很大的關聯。研究顯示，有近視的學童家長，僅有38.3％不贊成孩子使用3C產品，相較於沒有近視者的51.8％，差距不少，且從相對風險分析，家長不贊成使用3C產品、比贊成使用者，學童近視風險降低一半。

國健署表示，家長的行為態度對幼童影響很大，尤其是幼兒園、國小等對家長順從性與依賴性較高的學童，家長應趁此階段，灌輸孩童正確觀念，扮演孩童近視防治的重要角色。

國健署長王英偉說，對於幼兒園和小學孩童，家長絕對要限制他們近距離用眼，包括3C產品的使用距離和時間，幫助孩子從小遠離惡視力的威脅；他建議，家長可遵循國健署「護眼123」的準則：每年視力檢查1~2次，未滿2歲不可看螢幕、2歲以上每日不超過1小時，每天戶外活動2~3小時，用眼30分鐘休息10分鐘。

(中時 )

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