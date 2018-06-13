世足花絮 》台灣之光 足球小將首度參加世足賽外賽

2018年06月13日 16:36 中時 陳志祥

2018年世界盃足球賽即將在莫斯科開踢，台灣已有「台灣之光」的足球親善代表在莫斯科亮相，參與來自全球211個世界足總會員國家與地區的國際友誼賽，這是台灣球員第1次近距離參與世足賽活動，宣揚台灣的足球運動。

今年的世足賽是俄羅斯主辦，為了擴大世足賽在俄國主辦的熱潮，與俄國領導人普丁交好的俄國最大能源公司Gazprom特別花大錢舉辦小朋友足球友誼賽，希望以足球運建立世界的友誼，於是首度邀請全球211個世界足總會員國家與地區的U12小球員與會，上一屆僅有72個會員國參加。

這次代表台灣的是英國與台灣混血兒謝又甯，他的父親是英國人謝大衛（Dave Carroll）、母親是台灣人，謝又甯目前是台北市濱江國小4年級學生，假日參與台北歐僑學校的足球「勝利聯盟」U10組踢球，今年球季代表皇家龍隊進36球、獲得MVP與金球獎，技驚全場。

其實謝又甯只有10歲，但是他的爸爸經常利用暑假帶他回英國參加足球訓練營，與年齡較大的球員一起踢球、比賽，足球技巧進步神速，因此獲得歐僑聯盟的青睞，推荐他代表台灣參加這次莫斯科世足賽的盛會，謝又甯穿著印有「中華台北」的球衣出賽。

人已在莫斯科的謝又甯與其他國家的代表分組比賽，211名球員分成32隊進行5人制比賽，謝又甯與地主國俄羅斯、巴拉圭、海地與格瑞那達的球員組成「非洲野狗隊，戰績是1勝2敗，謝又甯表示，很榮幸能夠代表台灣來到莫斯科與世界各國小朋友一起踢球，這是很難得的經驗。

謝又甯不僅參賽、也與退役足球明星見面，包括荷蘭的范巴斯登（Marco van Basten），與謝又甯前往莫斯科的親善代表，還有1位台北民權國小6年級的張馨予，她不是去參加比賽而是擔任足球小記者，參與現場比賽的播報，她也會趁機宣傳自己來自台灣，他們兩人將會參與明天世足賽開幕、並觀賞開幕戰。

(中時 )