起訴書全文》侯漢廷想單飛 王炳忠想收割

2018年06月13日 15:25 中時電子報 張達智 、 呂承哲

台北地檢署偵辦周泓旭陸生共諜案，認定周接受大陸國台辦指示，以資助方式吸收新黨成員王炳忠等人協助運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計畫」，在台發展組織，13日依違反國家安全法發展組織罪嫌起訴王炳忠、侯漢廷、林明正及王父王進步4人。

起訴書內容包括王炳忠向神明請示的文字紀錄，以及侯漢廷想要單飛做媒體人，對岸聯絡人指示王不用硬要把侯抓在身邊做部屬，而是表演好路線制定者、情勢分析定調者的角色。

以下為起訴書內容節錄：

「王○步為『南鯤鯓代天府板橋玉旨代天堂』（址設新北市板橋區○○路○段○巷○號，下稱代天堂）之負責人，其與王○忠均為代天堂供奉神明『王爺』之信徒，並將其等向『王爺』請示之內容，以文字具體記載『因弟子有感台灣前途命運，與大陸唐山息息相關，故立志推動台灣與唐山走向和平統一，以此作為弟子事業前程的目標。目前弟子主要運用唐山政府的支助弟子的資源，培養弟子的宣傳部隊」；

「弟子日前在廈門，與趙○在房裡密會，趙○對弟子提到，國台辦政黨局局長王○文和他說，覺得弟子與林○正、侯○廷的團隊工作太分散了，這樣下去未來不確定是否再支持弟子，趙○則對他解釋我們是各自用不同方式發展，但仍會呼應同一方針，且弟子是團隊的核心」；

「趙○告訴弟子，侯○廷想要自己單飛做媒體人，還向他要求補助他自己成立網站。但侯也表示了他走自己的路，不會和○忠爭領導權。趙○建議弟子，不用硬要把侯抓在身邊做部屬，也不用與侯爭媒體人氣，而是表演好弟子才是路線制定者、情勢分析定調者的角色，抓住這個角色，侯最後宣傳的成果還是可以為弟子收割」等。

(中時電子報)