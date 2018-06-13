打擊塑膠汙染護大海 金門〈小島青年〉起來

2018年06月13日 15:36 中時 李金生

海岸怵目驚心的垃圾帶中，塑膠製品數量最多。（李金生攝）

金門〈小島青年〉邀請專家廖梅雅以「海洋塑化記」為題跨海開講。（小島青年提供）

塑膠垃圾嚴重汙染地球，從北極到南極無所不在。金門〈小島青年〉與環保署邀請專家廖梅雅以「海洋塑化記」為題跨海開講，期待喚起鄉親的環境意識，舉手做環保就從海岸線長達150公里的金門故鄉開始。

根據統計，人類使用的塑膠製品中，約有10％最終會沈入海洋，大型塑膠對鯨魚、海龜、海豚等海洋生物帶來巨大威脅之外，在陽光和海浪中裂解的塑膠碎屑，隨著洋流全球到處流竄，塑膠微粒入侵北極以迄南極，在食物鏈的作用下最後進入人類的血液之中。

金門縣青年公共事務協會（小島青年）與環保署結合今年6月以「打擊塑膠汙染（Beat Plastic Pollution）」為主題的世界海洋日，在國立金門大學舉辦「海洋大小塑」講座，邀請環境資訊協會廖梅雅講師以「海洋塑化記」為題，針對人類以平均每分鐘傾倒1卡車塑膠廢料入海的速度，不斷戕害滋養萬物的大海，最終再以自己傾倒的垃圾餵養自己的議題，進行深入、廣泛的剖析，吸引大批學生與民眾前往聽講。

廖梅雅指出，台灣四面環海，領海遼闊遠大於土地面積，但只有健康的海洋環境、安全的海洋活動與繁榮的海洋產業，才能算是1個優質的海洋國家。目前人類的行為已使得各類海洋災害的發生強度與頻率越來越高，造成的損失逐年提高，海洋漁業與生態資源快速枯竭，使海洋永續發展成為全球關注的焦點。

〈小島青年〉理事長洪嘉均表示，大、小金門海岸線合計長達150公里，期待有更多人關心海洋生態環境，並身體力行加入環保行列。張弘興總幹事也希望鄉親在消費時多想一下，減少一次性產品的使用，從日常生活「改變」自己做起。

(中時 )