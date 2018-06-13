慶祝警察節 新北市府社會局慰勞警察局

2018年06月13日 16:09 中時 王揚傑

為慰勞警方辛勞，新北市社會局長張錦麗特地於警察節前夕，帶領副局長呂春萍、家防中心主任許芝綺、社工科長劉文湘等人，至警察局致贈蘋果，感謝警察同仁長期以來與社工人員攜手合作，幫助許多弱勢家庭，共同解決高風險、家暴、性侵害等社會問題。

警察局長胡木源表示，警察、社工本是一家人，都是為維繫社會治安和家庭正常發展，因此對於弱勢家庭或兒少的保護，都會盡全力，但也不允許案家有不理性、甚至暴力的行為，因此對於近來發生2起社工遭遇暴力事件，警方均依法迅速辦理。

張錦麗表示，社會局為感謝警察同仁長期以來的協助，特於警察節前夕，由10個社福中心督導與同仁們分至各分局、派出所及分駐所等，致贈蘋果等水果，除表示感謝，也象徵「平安」，期許經由警政及社政人員的共同合作，保護市民平安幸福。

張錦麗表示，新北市自2011年起，整合了社政、警政、教育、民政、勞工等10個局處共同推動「高風險家庭整合型安全網」，7年以來通報案件已達8萬多件，超過11萬名兒少獲得各局處的關懷和服務，尤其7千多位警察，在「守護幼苗專案」通報治安顧慮家庭的兒少，保護兒少免於受虐；2012年更創新實施「基層關懷網」，使社工藉由治安會報的平台，與在地網絡及資源連結，共同協助弱勢家庭。

(中時 )