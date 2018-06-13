不能提名民調高的林為洲 藍中常委：因為選民搞不懂

2018年06月13日 16:04 中時 周毓翔

國民黨新竹縣長將提名知名度較低的副縣長楊文科參選，讓民調領先的立委林為洲飲恨。國民黨中常委江碩平解釋是因為林為洲不被地方人士支持。媒體追問，如果選民不喜歡林，那林的民調應該也不會高才對，江則回答，「因為選民搞不懂啊！」民調問支持誰，選民一定支持林為洲啊，但如果去客家莊問，他們就會說要支持客家人。「這是在新竹縣喔，別的地方我不曉得。」

江碩平說，林為洲的知名度比較高，他是立委，也當上黨團書記長，所以可以常常上call in節目，不管什麼時候做民調，一定都會是林為洲比較高，但是據他們所了解，地方上的人士都不支持林為洲，他可以體會林為洲的心情，但為了求勝，新竹縣黨員必須一致對外。

記者詢問，林為洲的民調最高，但開票出來可能會輸？江表示，開票結果沒出來他無法說，但是地方人士認為會造成國民黨在新竹分裂。

記者再問，那麼支持林為洲的那批民眾難道就不會失望？江碩平則爆料，新竹縣長邱鏡淳就很不滿立法院的黨團一直要求他們要做全民調，還在黨團發飆過，因為邱鏡淳認為林為洲在新竹縣要當選不容易；記者繼續追問，但是邱本來就支持楊？江則回應，「不只邱鏡淳，任何一個想參加新竹縣長初選候選人都不支持林為洲。」

記者追問，所以只有民眾支持林為洲？江則說，「不清楚，我只能這樣講，民調高不代表支持度高，新竹縣很封閉，族群觀念非常重，林為洲在這兩年在新竹縣的表現，地方就很清楚了。」

最後記者詢問，如果楊文科知名度不高，為何是最強人選？江碩平說，「因為他年輕，學歷不錯」，記者傻眼打斷，「他快要70歲了耶？」，江碩平說，這是説從政經歷比較單純點。

(中時 )