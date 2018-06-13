金車調查：64％青少年每周閱讀不到1小時

金車基金會今天公布「青少年閱讀問卷調查」。（林志成攝）

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金車文教基金會今天公布「青少年閱讀問卷調查」發現，台灣青少年課外閱讀時間明顯偏少，64.3％每周課外閱讀不到1小時，超過2小時者僅17.2％。同時，53％的青少年去年不曾花錢買課外讀物，僅5.6％每年花1000元以上買課外書。

金車基金會在今年3月1日至4月15日間對全國12縣市38所學校的國小高年級、國中及高中學生進行「青少年閱讀問卷調查」，取得2542份有效樣本。

調查顯示，6成多青少年每周課外閱讀時間不到1小時，然而卻有53.3％的人認為課外閱讀時間已經足夠，相當矛盾。更特別的是，在受調查的青少年中，27.9％認為自己是家中最愛閱讀的人，其次是兄弟姊妹（19.2％）、第三是媽媽（17.6％）。

閱讀可以獲得什麼幫助？調查指出，57.2％的青少年認為可以打發時間、42.3％則認為是紓解壓力。同時，超過6成青少年認為學業考試及功課很多是他們課外閱讀時間減少的主要原因。

調查說，青少年最常閱讀文學（57.2％），其次是奇幻小說（49.7％）。其中女生（71.5％）比男生（41.8％）更喜愛閱讀文學（小說、散文、詩）；而男生（28.2％）比女生（9.2％）更喜愛閱讀自然科學相關書籍。

金車基金會總幹事曾清芸說，調查顯示閱讀一事，並沒有獲得青少年間的廣泛認同。若閱讀多由學校老師推動，很難形成風氣，必須藉由家庭、同儕相互激勵，當看書不是為了考試，才有可能內化成個人興趣。

兒童文學學會秘書長蔡淑媖說，閱讀應該如吃飯、睡覺一樣融入生活中，她過去推動家庭閱讀發現，許多家長重視閱讀，只是希望提升小孩的課業成績，但其實閱讀是一輩子的事，有了這個能力，未來才能面對世界的巨大變動。

(中時 )

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