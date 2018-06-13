臉書貼文「全家被殺」網友報案 她：是作夢

周女臉書po出全家被殺的文，網友看到後心生恐懼報警。(示意圖╱路透)

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中時
邱立雅

家住湖口的周姓女子因13日上午與父親發生爭吵，一氣之下離家出走，還在網路上胡亂貼文稱全家被殺光，僅剩她一人躲著，外頭還槍響不斷。貼文上網後引起網友恐慌報案，周女父親到警局澄清，稱自己女兒只是心情不好，並沒有人被殺。

周父向警方澄清，女兒曾有過憂鬱症等狀況，當天上午因跟女兒因細故起口角，說了她幾句，沒想到女兒竟騎著機車離家出走。對於女兒上網胡亂貼文引起恐慌，警方也介入調查，他趕緊向警方表示，女兒只是心情不好出去溜達，晚上就會回家，請大家不用擔心。

周女在臉書連續發文，稱自己「一個人跳車躲著，家人全被殺光，聽到很多槍聲，不知生死」，還要網友幫忙分享貼文報警救她。多篇貼文引起網友關注，不少熱心網友還幫忙報警，讓警方也不敢大意。

警方調查後發現，周女為轄區列管的毒品人口，接獲報案後也積極尋找周女下落。不過隨後周女又上網發文，稱自己因吃安眠藥睡覺「作了不好的夢」，夢見家人出事，在半夢半醒之間寫下不真實的夢境，讓大家擔心了很抱歉。

法界人士表示，周女求救的貼文引起網友轉發，但她並未使用強暴、強迫方式威脅網友協助或騙取財物，在刑法上不構成刑責，不過散布謠言影響公共安寧，可依照社會秩序維護法第63條妨害安寧秩序，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

(中時 )

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