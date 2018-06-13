高手在民間 環署表揚區村里節能減碳達人

2018年06月13日 15:59 中時 廖德修

環保署副署長張子敬（右）參觀節能減碳攤位，並聽取說明。（廖德修攝）

環保署下午頒獎表揚推動低碳永續建構，成效卓著的23個各級地方政府、包含村里。環保署副署長張子敬表示，社會上大多數人都有環保觀念，但總是期待別人去做，而不願從自身做起，因為會對生活造成某種程度的不便。因此很感謝有這麼多基層區村里願意響應政府的政策，讓民眾實現低碳、節能、省荷包的生活。

獲獎的區里長也分享了自身的節能減碳經驗，台北市騰雲里長李重華表示，騰雲里打造全國第1個全雨水回收澆灌系統（全里11座雨撲滿，每次收集14.3噸雨水），不但解決社區管委會的空地管理問題，亦讓當地居民不再為澆水問題煩惱。劍潭里長畢無量則表示，劍潭里推動換燈具、蓋綠牆、設太陽光電系統等諸多低碳行動，成為全國第1個達成「零排碳」的碳中和社區，已享譽國際，近期就有新加坡公共衛生理事會與韓國人士先後慕名來訪。

環保署也分析了2017年與2016年同期用電資料並且發現，銀級村里的人均節電量是一般村里（未參與認證評等）的3.9倍，顯示政策推動以來，參與者確實透過身體力行體會節能減碳的重要，而且好處多多。

現場並由四區低碳生活圈合作設置展示攤位，邀請生活減碳達人現身說法，民眾在家裡、在生活上也有很多行動可以做、可以省荷包。例如以快煮壺替代開飲機或電熱水瓶，無線電話換成有線電話，以LED汰換螢光燈管與省電燈泡，並可清查家裡的「待機電力」，將待機電器換成有開關的壁插或排插等，均可發揮不錯的效果。

(中時 )