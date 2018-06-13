北農查帳由政風處發動？綠議員批亂了套

2018年06月13日 16:30 中時 陳燕珩

台北農產公司吳音寧使用業務推廣費惹議，市長柯文哲上周下令派員到北農查帳，但外界質疑北市政風處調查民間公司有違法之嫌，政風處日前稱，市長是指示監察人進行了解，責由政風處協助配合，但政風處長沈鳳樑今對議會民進黨團報告坦言，6月5日當天是接到祕書長張哲揚指示，因此請監察人提前發動查帳，民進黨議員質疑，整個程序亂了套，政風處做法沒有法令依據。

北農為官股未過半的民營公司，根據公司法規定，市府監察人可獨立行使監察權，調查結果除向董事會報告，不應向市府其他人員透露。至於政風處調查對象為公務員，不可直接赴北農調查。不過，上周市府大動作到北農搜查，竟有政風處人員陪同，引發農委會抨擊此舉有違法之嫌。

政風處上周發稿聲明，柯市長於日前指示市府監察人沈榮銘及相關監督機關進行瞭解，並責由政風處協助配合，因此偕同出席，確保官股董監事能公平、公正調查。為釐清整個過程，議會民進黨團今請監察人、市府官派董事、政風處和市場處人員進行專案報告。

會後民進黨團總召李慶鋒說明，根據相關人士會中說明，監察人沈榮銘原定在6月11日到北農查帳，但6月5日政風處長沈鳳樑接獲市府祕書長張哲揚指示後，打電話給沈榮銘要求加快查帳，因此最後提前到當天下午查帳，吳音寧甚至當天才收到公文。

李慶鋒說，監察人偕同會計師查帳理所當然，但市府卻指示政風處長發動查帳，還派員到場，黨內議員對政風處的角色打很大的問號。後續市府認為查帳時間太短，針對性太強，再由副秘書長陳志銘指示沈榮銘，在6月7日進行第2次查帳，連同前總經理韓國瑜任內帳目一起查。

在第1次查帳被外界質疑適法性後，第2次政風處人員未前往，而是由市場處政風室人員陪同，李慶鋒直言，政風處第1次參與查帳的具體依據是什麼，在場議員都聽不出來，若作法一點疑慮都沒有，為何第2次政風處不敢去？

他強調，原本市府可以循公司治理角度，由市長請監察人或官股董事調查，且查帳內容不得對外公布，後續可向董事會報告。但現在市府做法逾越法令，甚至第1次查帳後的報告，竟是市場處來寫、計畫向市長報告，後來發現作法有問題，才改成由監察人寫報告，向董事會報告，做法完全亂七八糟。

李慶鋒直言，沈榮銘雖稱調查報告沒給市長看過，但柯文哲早就知道內容了，否則柯怎會發臉書說初步查帳結果沒問題？他表示，今天釐清狀況後，黨團會看6月19日北農董事會結果，再採取後續的作為。

(中時 )