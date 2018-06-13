為睹「美惠」芳澤 「捷克論壇」尋歡客遭詐50萬未見人影

警方提醒色情應召詐財手法有攀升趨勢。(林郁平翻攝)

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詐騙集團在「捷克論壇」上，以色情應召進行詐騙。(林郁平翻攝)

台中市一名50歲陳姓男子，上周在「捷克論壇」按摩版網頁上，看到一名LINE暱稱為「美惠」的女子，雙方談妥交易價錢及方式後，一名「坤哥」男子要求陳男購買遊戲點數支付3000元，待陳男付款後，「坤哥」又來電並語帶威脅「若不再配合付款，會對陳男及家人人身安全不利，（如果）敢報警沒關係，會再多鬧出幾條人命來」等種種理由，前後共計被騙了50多萬元，後來陳又被脅迫支付30萬元作為全公司員工封口紅包名義，陳男身上已沒錢了，又擔心對方傷害他家人，才趕緊至派出所求救，驚覺花了這麼多錢，卻沒見到「美惠」的人，原來這是一場騙局。

警方說，這名叫「坤哥」的男子，陸續用了一堆理由，像是為確認是否為警察身分、身分保證金、小姐身分保證金、加入會員入會費及公司封口費等名義陸續要求陳男付款，陳前後以代碼繳費方式繳了16筆，並購買遊戲點數40筆，均以電話及LINE拍照序號及密碼給對方，共計遭詐騙50萬元，卻連「美惠」的面也沒見著。

此外，桃園另名23歲江姓男子，上周也在「捷克論壇」按摩服務網頁加入一名LINE ID：nababy1、暱稱為「娜娜」的女子，10分鐘後接到一名自稱「娜娜」同事的男子來電，表示不收現金並要求以購買3000元的eMyCard點數支付，再又表示須收保證金，要求江男再購買6筆eMyCard點數，前後計遭詐3萬3000元，才突然驚覺遭詐騙進而報案。

警政署165反詐騙專線統計，近一周(6月4日至6月10日止)色情應召詐財被害案計92件，此種詐騙手法是專人在網路社群與通訊軟體放美女、帥哥照片，並要求加LINE聊天，等有人加入LINE好友後再由另名歹徒偽裝成美女主動表示有兼職援交，俟雙方談妥價格後，再要求先購買遊戲點數(如Gash、MyCard)或代碼繳費避免警方查緝，等到被害人不願意購買遊戲點數時，還有可能接到疑似黑道份子的恐嚇電話，呼籲民眾應提高警覺慎防被騙，且遊戲點數已經成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，切勿聽信要求前往購買遊戲點數。

(中時 )

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