農委會：產地青香蕉合格品回升 每公斤8-10元

2018年06月13日 16:06 中時 廖德修

農委會表示，為穩定香蕉產銷全力動員，啟動行銷、促銷、加工、輔導外銷及去化格外品等措施，目標量11060公噸，已執行2740公噸，有效提升香蕉價格，今（13日）產地青香蕉合格品價格回升至每公斤8至10元，台北果菜批發市場每公斤15.6元，穩定農民收益。

農委會主委林聰賢今天到桃園市政府與市長鄭文燦簽訂合作開發備忘錄致詞時表示，台灣農業市場規模有限，去化也非易事，近來天公伯疼惜農民，氣候條件平穩，不論是稻米、香蕉或鳳梨等農產都增產，農委會全力動員積極進行產銷調節。

林聰賢說，以今年為例，天氣平順，各種農產品產量豐收，以過去水稻一公頃可以生產至將近8千公斤，就已算豐產，但今年1公頃接近1萬公斤，產量增加非常多。有感過去農產冷鏈國際物流與出口外銷發展不足，如何幫忙農民，市場出口導向拓展外銷，幫農民打開通路。

林聰賢強調，農委會籌設農業物流園區，就是希望在農產盛產時能走外銷通路解套。未來「桃園農業物流園區」將建立轉運、檢疫、檢驗、通關一條龍服務，並爭取3年內試營運、4年完善上路的目標。

另外，關於報載高雄市旗山盤商高價收購青香蕉遭同行圍毆及盤商壟斷案，農委會表示關心蕉農權益，並譴責暴力行為，該案檢察機關已介入調查中，亦已洽請公平會立案調查，並行文高雄市政府依《農產品市場交易法》第6條規定查處，倘查證屬實，逕依第35條規定裁處。如發現有多家業者涉及聯合操縱價格，立即檢具相關事業資料與違法事證移請公平會依《公平交易法》查處。

(中時 )